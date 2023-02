Juan Guillermo Cuadrado sigue adelantando su recuperación pero todavía "no estará al 100%"

La Juventus está lejos de su mejor versión. El equipo, que estaba acostumbrado a ganar títulos en la Liga de Italia y protagonizar la Champions League, donde estuvo cerca de obtener el título en dos ocasiones, en los últimos años, no pasa por un buen momento. La 'vecchia signora' ha estado inmersa tanto en una crisis en la parte dirigencial del equipo, que le costó 15 puntos en la Serie A, como en lo deportivo, donde no han podido desplegar el fútbol al que estaban acostumbrados.

Si en la Juventus llueve, para Juan Guillermo no escampa. El polivalente futbolista colombiano, que ha sido pieza clave en el equipo turinés, no ha podido volver a retomar su papel de jugador determinante en la plantilla dirigida por Massimiliano Allegri. Y es que en esta oportunidad no es por un bache futbolístico, sino que se ha visto inmerso en lesiones y enfermedades que lo han alejado de la competencia.

De hecho, luego del parón generado por el Mundial de Qatar 2022, el oriundo de Necoclí no pudo estar con su equipo en los primeros partidos, debido a una molestia en su rodilla, que lo obligó a perderse cuatro encuentros de las 'cebras' (tres de liga y uno de copa).

Si bien logró recuperarse de dicha lesión y volver a la actividad junto a sus compañeros, este domingo, cuando todo estaba listo para disputar un nuevo juego frente a la Fiorentina por la Liga de Italia, el mismo equipo informó que Juan Guillermo Cuadrado no podrá ser parte del encuentro debido a que sufrió "un síndrome gripal".

Así las cosas, aunque no pudo estar en la victoria de los suyos en el rentado local, se esperaba que sí estuviera en el duelo que tendrán por la Europa League, donde recibirán al Nantes en el Juventus Stadium.

En la previa del partido, Massimiliano Allegri atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, donde tocó el tema del también futbolista de la Selección Colombia: "Cuadrado se ha recuperado, aunque no estará al 100%. Bonucci está convocado para que pruebe el ambiente del equipo. Los demás están todos disponibles, salvo Pogba y Kaio Jorge", expresó el timonel italiano.

🎙 Allegri: "Cuadrado se ha recuperado, aunque no estará al 100%. Bonucci está convocado para que pruebe el ambiente del equipo. Los demás están todos disponibles salvo Pogba y Kaio Jorge".#JUVNAN pic.twitter.com/FuWm1MSgJ3 — JuventusFC (@juventusfces) February 15, 2023

De acuerdo con la información otorgada por el mismo entrenador, todo parece indicar que el Cuadrado Bello será tenido en cuenta, aunque no como titular, ya que no está en su totalidad de condiciones que le permitan demostrar su mejor versión, en lo que será un partido importante en cuanto a las aspiraciones a título que tienen en la Juventus.