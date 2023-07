Juan Guillermo Cuadrado sigue recibiendo respaldo: Alessandro Altobelli le dio el visto bueno

La llegada de Juna Guillermo Cuadrado al Inter ha generado gran repercusión en el entorno ‘nerazzurri’, debido a su reciente pasado con la Juventus, uno de sus grandes y tradicionales rivales en Italia. Sin embargo, uno de los referentes de la escuadra de Milán, Alessandro Altobelli, respaldó al colombiano por su decisión y destacó sus cualidades dentro del terreno del juego.

Varios son los casos en la historia del fútbol donde los futbolistas pasan de un equipo a su máximo rival, hecho que evidentemente no solo provoca la molestia no solo de una, sino que también de la otra afición. Caso tal es el del oriundo de Necoclí, quien, desde su arribo a Milán ha tenido que lidiar con las críticas, presiones y rechazos de los ‘bianconeros’ y ‘nerazzuris’.

Frente a este panorama, Alessandro Altobelli salió a hablar del tema, y no solo porque haya jugado en ambos equipos, sino porque también es referente e ídolo del Inter, por lo que conoce muy bien el entorno al que estará expuesto Cuadrado.

Sin embargo, a diferencia de los demás comentarios que lo han rondado en los últimos días, el italiano se llenó de elogios y respaldo con el ‘cafetero’, así como lo hizo evidente en una charla con ‘TuttoSport.com’, donde habló del nuevo fichaje interino y las repercusiones futbolísticas que este tendrá en cancha.

Publicidad

“La llegada de Juan Guillermo al Inter fue una sorpresa, pero a estas alturas el fútbol ha cambiado, ya no tiene ese efecto cierto, está todo ahí, ya está. Cuadrado siempre ha hecho su parte. Puede jugar de lateral o de lateral alto. Es un jugador de saltos, entrega su alma cuando juega, tal vez necesita más control cuando está en el campo, pero aparte de la procedencia, que repito, no hay que mirar más, no hay motivos para criticar su llegada”, sentenció contundentemente Alessandro, quien también fue campeón de la Copa del Mundo con Italia en España 1982.

Sumado a eso, Altobelli enfatizó en el pasado del colombiano en la Juventus, afirmando que, a pesar de la histórica rivalidad, es un jugador que puede aportar mucho al equipo con su fichaje: “Uno luego lo piensa, mira el tipo de jugador, si su equipo lo necesita, si ese chico es alguien que pueda rendir, la procedencia puede ser difícil de aceptar, pero hay que hacerlo”.

Lo único cierto hasta ahora es que será el mismo Juan Guillermo quien demuestre sus capacidades en el terreno de juego con el Inter, conjunto en el que ya debutó, sumando algunos minutos en la victoria por 10-0 sobre el Pergolettese, en juego de pretemporada.