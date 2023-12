Juan Guillermo Cuadrado tiene objetivos ambiciosos con el Inter y así lo dejó saber: va por todo

Juan Guillermo Cuadrado ha dado mucho de qué hablar en la presente temporada tras su paso de Juventus a Inter, dos equipos con rivalidades marcadas en el fútbol italiano. A pesar de eso el colombiano ha sido profesional y se ha entregado a su nuevo reto en el balompié europeo.

Por eso, este martes el nacido en Necoclí, dio una entrevista al exjugador chileno Iván Zamorano y analizó su presente en el Calcio, una liga que conoce ‘al derecho y al revés’.

“Bien gracias a Dios, el cambio no fue tan fuerte hablando de lo personal, porque ya adaptado a Italia, tanto tiempo, manejar el idioma, la cultura, se te hace más fácil”, dijo de entrada Juan Guillermo Cuadrado para ‘TUDN’ en charla con el ‘Bam Bam’.

Luego de eso, el colombiano profundizó en su nuevo equipo, el Inter, que viene siendo protagonista hace muchos años y es un histórico de la Serie A.

“Yo realmente sé que vine a un gran club como el Inter, mis expectativas son altas porque siendo un equipo grande aspiramos a ganar muchas cosas, campeonatos, hacer muchisísimo mejor participación en la Champions League el año pasado. Tiene buenos jugadores para pelear y estar ahí entre los mejores. Estamos apuntándole a eso y esperemos lograrlos”, aseguró Cuadrado.

Para terminar, Iván Zamorano le preguntó al antioqueño cuál es la posición dentro del campo de juego en la que más se siente cómodo y más puede rendir.

Juan Guillermo Cuadrado en acción de juego contra la Juventus Foto: AFP

“A mí por ejemplo jugué mucho más de lateral me utilizaron más ahí. Ya ahora con Inzaghi se juega más 3-5, pero me siento mejor porque le gusta el ataque entonces te da más posibilidad de estar en las posiciones que puede ser más peligroso y disfrutar de tus características”, finalizó Juan Guillermo Cuadrado.

Por otra parte, en esa entrevista el colombiano se confesó de las ligas a las que le gustaría ir después de su periplo por Europa y dejó una respuesta que sorprendió a propios y extraños.

"Ahora mismo siempre he pensando estar acá con la ayuda de Dios otros dos o tres años, pero si sale algo bueno siempre me ha llamado mucho la atención Estados Unidos, estar más cerca de casa. En México también una buena opción, si se da la oportunidad me encantaría", aseveró Juan Guillermo Cuadrado.