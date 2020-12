Juan Guillermo Cuadrado, titular en Champions League: también habrá duelo Messi vs. Cristiano

El Camp Nou reeditará este martes un clásico del fútbol moderno -el duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - con la primera plaza del Grupo G en juego, que será para el Barcelona si gana o empata ante el Juventus, frente al que además tiene a favor el 'gol-average' tras el 0-2 conseguido en Turín.

Después de sufrir en Cádiz su enésimo tropiezo liguero (2-1) condenado una vez más por su poco acierto de cara a puerta y sus errores defensivos individuales, el Barça buscará resarcirse en Europa , donde lleva esta temporada una trayectoria impoluta de cinco victorias en otros tantos partidos.

Reinaldo Rueda: "Tiene luz verde para su traslado a la Selección Colombia", según prensa chilena

Y es que la Liga de Campeones se ha convertido en el bálsamo favorito de un equipo que, en la Liga de España, está firmando el peor inicio de temporada de los últimos 33 años: a 12 puntos del líder y ocupando la novena plaza, porque los azulgranas tan solo han sumado 14 puntos en los 10 partidos disputados.

Con el liderato en juego, Ronald Koeman aparcará las rotaciones en la máxima competición continental para sacar su mejor once en el que no estará Ousmane Dembélé, lesionado en Cádiz, frente a una Juventus que saldrá con su mejor once; incluido el colombiano Juan Guillermo Cuadrado .

Alineaciones Barcelona vs. Juventus: