Juan Guillermo Cuadrado, vístase de héroe: Juventus, a vencer a Salernitana para salir de la crisis

Inicio de temporada para el olvido para la Juventus. Luego de 14 jornadas disputadas, se encuentra en el séptimo puesto, con tan solo 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y cinco derrotas, afuera de puestos a torneos europeos y a 14 unidades del líder, Nápoles.

Pero eso no es todo. El fútbol de la 'Vecchia Signora' no convence, dejando muchas más dudas que certezas en la idea que quiere plasmar el entrenador Massimiliano Allegri, quien si bien, por ahora, no está en la cuerda floja ni se habla de salida, se le piden resultados urgentes.

Este martes tiene la oportunidad de reivindicarse, levantar cabeza y que sea el punto bisagra para el inicio de algo grande, pensando en una posible remontada en este remate de año, que le permita ilusionarse de cara al inicio del 2022, peleando por el 'scudetto' de la Serie A.

Al frente estará el Salernitana, club recién ascendido y que, en la actualidad, es último, en la ubicación 20, sumando a penas ocho puntos. Y es que solo le ha podido ganar al Venezia (1-2) y al Genoa (1-0) y empatado contra Hellas Verona (2-2) y el Cagliari (1-1); las demás son derrotas.

Eso sí, suele crecerse frente a los rivales fuertes. Basta con recordar cómo cayó con lo justo (1-0) ante Napoli y Atalanta. Bajo esa consigna, espera dar el golpe o, en su defecto, complicarle la vida a la Juventus, que viene de capa caída y con una serie de dudas en su fútbol.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Salernitana: Vid Belec; Frédéric Veseli, Norbert Gyömbér, Riccardo Gagliolo; Lassana Coulibaly, Joel Chukwuma Obi; Nadir Zortea, Francesco Di Tacchio, Luca Ranieri; Federico Bonazzoli y Milan Djuric. D.T.: Stefano Colantuano.

Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Guillermo Cuadrado, Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Manuel Locatelli, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot; Paulo Dybala, Federico Bernardeschi y Moise Kean. D.T.: Massimiliano Allegri.

Datos de Salernitana vs. Juventus