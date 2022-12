¡Juan Guillermo Cuadrado volvió a celebrar! Ganó su segunda Copa de Italia con Juventus

El colombiano no jugó este miércoles, en la victoria de su equipo por 2-0 frente a Lazio, marcador que les dio el primer título de la temporada, en donde buscan, además, ganar la Liga y la Champions League.

El volante cafetero celebró un nuevo título con la ‘vecchia signora’, pese a no jugar en el partido definitivo en el estadio Olímpico de Roma. Los goles del titulo fueron obra de Dani Alves y Leonardo Bonucci.

Y es que su participación en el torneo no fue relevante, ya que solo disputó 224 minutos en tres partidos, tiempo en el cual no pudo anotar gol. Sin embargo, esta cifra no dista mucho de la temporada anterior, en donde también quedó campeón con el equipo de Turín, disputando 265 minutos.

Para los dirigidos por Massimiliano Allegri, fue el primer título, en una temporada en donde buscan hacer el triplete, ganando además el ‘Calcio’ y la Champions, en donde se medirán en la final con Real Madrid, elenco en el cual milita James Rodríguez.

Este es el tercer título de Juan Guillermo Cuadrado en Italia, tras la Liga obtenida en 2016 y las Copas de Italia 2016 y 2017.