Juan Guillermo Cuadrado y Juventus separarán sus caminos: así lo informan desde Italia

A pesar de que Juan Guillermo Cuadrado sea un titular indiscutido en la Juventus y ya tenga más de 170 partidos con la camiseta del conjunto de Turín, un medio italiano ha tirado 'una bomba' sobre la posible salida del colombiano de la 'Vecchia Signora' .

El medio 'Calciomercato' es uno de los portales de información de fútbol más reconocidos en el país europeo, ha dicho en las últimas que Cuadrado, junto con su compañero, el brasileño Alex Sandro estarían viviendo la última temporada en Juventus, titulando la información presentada como "El fin de una era".

El portal afirma, que el caso del jugador de Selección Colombia no pasa por algún problema deportivo, ya que no tienen dudas sobre su rendimiento desde su llegada en 2015, procedente del Chelsea de Inglaterra, donde no logró consolidarse. De hecho su gran presente lo ha hecho ser considerado como uno de los más importantes jugadores para el técnico Allegri.

Entonces, el problema con Cuadrado tiene relación con su contrato. Existe una cláusula de renovación unilateral de 4,5 millones de euros por temporada, una cifra que los dirigentes del club han querido disminuir para bajar el impacto de los salarios de uno de los clubes más poderosos y valiosos de Italia, sin embargo, ante la negativa de bajar los números, se ha creado una molestia dentro del club con el colombiano.

“De no ser porque este verano la elección de ejercer la cláusula de renovación unilateral de su contrato a 4,5 millones de euros por temporada ha molestado un poco a la Juventus, que pretendía diluir esa cifra a lo largo de varios años para rebajar el impacto en los salarios”, informó el citado medio.

Por lo anterior, Calciomercato aseguro que Juventus ya está pensando en la búsqueda de laterales para comenzar lo que el medio ha denominado una "revolución" en la escuadra de la ciudad de Turín. En el último mercado de pases la 'Juve' intentó fichar al lateral brasileño Renan Lodi aunque sin éxito.

Mientras se barajan otros nombres para el posible reemplazo de los sudamericanos y se empieza a hablar del fin de una era del 'panita' en el conjunto italiano, Juan Guillermo Cuadrado seguirá siendo, al menos por esta temporada, un hombre importante para los planes de la Juventus.

El colombiano que se encuentra desde 2015 en Turín al servicio de la 'Vecchia Signora' ha marcado 24 goles y ha hecho 58 asistencias en 273 partidos. Además ha ganado 5 ligas, 4 copas y 2 supercopas italianas en ese lapso.