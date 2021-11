Juan Guillermo Cuadrado y la discusión que tuvo con Cristiano Ronaldo, en el camerino de Juventus

La Juventus no viene teniendo sus mejores temporadas, y a pesar de que tuvo a Cristiano Ronaldo en su equipo, tampoco lograron destacarse en la Champions League, el gran objetivo. Por ese motivo hubo discusiones, y en una de esas, estuvo Juan Guillermo Cuadrado .

‘Prime Video’ sacará un documental llamado Juventus 'All or Nothing' y el adelanto fue esta ‘pelea’ entre el colombiano y el portugués.

Al parecer todo fue tras un partido de Champions League, donde el luso entró diciendo que habían jugado como una “mier…”, a lo que Cuadrado decidió acercarse e intentar calmarlo.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo siguió ‘caliente’ y al colombiano también le tocó alzar su voz, siendo el único que intentó conciliar con ‘CR7’.

Cabe señalar que más allá de esa revelación, en redes sociales siempre se notó una relación amigable entre el antioqueño y el astro portugués.