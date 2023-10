Juan Guillermo Cuadrado y la fecha en la que volvería a jugar con el Inter de Milán

Aún no hay buenas noticias para Juan Guillermo Cuadrado. El 'cafetero' estará más tiempo alejado de las canchas debido una recaída que sufrió en los últimos días y que le imposibilitará estar con el Inter de Milán.

Según comentó el medio italiano "La Gazzetta dello Sport", el jugador colombiano no se ha recuperado por completo de la lesión que padece. " Juan Cuadrado aún no ha resuelto sus problemas físicos: el extremo colombiano había sido salvado por su selección precisamente para poder afrontar mejor su inflamación del tendón de Aquiles izquierdo , pero sufrió otra recaída que lo dejará seguramente fuera del Torino y probablemente también para el partido de la Liga de Campeones contra el Salzburgo", aseguraron desde Italia.

Y es que el portal de noticias deportivas italiana habló con el profesor Alessandro Massé, director de Ortopedia del Hospital Città de Turín Salud y Profesor de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Turín, quien argumentó que de no ser bien tratada la lesión del colombiano podría afectar otros sectores.

"Cuadrado parecía estar en fase de recuperación pero sufrió una nueva recaída, un hecho bastante frecuente , como explica el profesor: "Como toda tendinitis que afecta a músculos que no pueden descansar, la recaída no es inusual. Hay que tener cuidado de que la inflamación crónica no produzca daño en la estructura del tendón", sentenciaron en el medio italiano.

Se cree que el nacido en Necoclí, Antioquia, pueda regresar al final del mes de octubre. "Para Cuadrado ya se habla de un intento de regreso con el Salzburgo o contra la Roma (29 de octubre), por lo que la lesión no debería ser especialmente grave", comentó "La Gazzetta dello Sport".

Y es que Juan Guillermo Cuadrado no puedo estar en los partidos de Colombia contra Uruguay y Ecuador, debido a que en su momento el profesor Néstor Lorenzo comentó que había hablado con el 'cafetero' y acordaron que el futbolista se recuperara de la mejor manera para regresar lo antes posible con el Inter de Milán.

No obstante, esta recaída del jugador colombiano ahora genera preocupación, pues aunque aún queda un mes aproximadamente para los próximos compromisos del 'combinado tricolor', esta molestia física y los pocos minutos del colombiano en el cuadro italiano generan dudas si estará en el próximo llamado.

Por el momento, se está a la expectativa de algún comunicado que pueda sacar el Inter de Milán sobre la condición física del colombiano.