Juan Guillermo Cuadrado y un regreso al Inter de Milán que no se ve próximo

Desde aquel 7 de septiembre, cuando Colombia iniciaba su camino en las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria 1-0 frente a Venezuela, Juan Guillermo Cuadrado no ha podido volver a tomar ritmo de competencia debido a una tendinitis que lo ha acompañado en las últimas semanas

Pese a haber tenido algunos minutos en el enfrentamiento contra Bologna , su recaída fue algo más grave de lo normal y por el momento, desde Italia, lo ven en duda para que regrese a jugar contra su exequipo, Juventus.

Según el medio 'Calcio Mercato', no hay certeza de que el lateral vuelva a ponerse la 'neroazzurra' para el próximo encuentro por Serie A contra la 'Vecchia Signora', pues no ha recibido el alta médica, a fin de cuentas. "Cuadrado aún no ofrece ninguna garantía sobre su regreso. No hay una fecha cierta, todo depende solo del dolor y al menos por ahora el ex de la Juventus aún no ha encontrado alivio", así informó de la situación el medio italiano.

Por otro lado, dan cierto periodo de plazo para que el colombiano pueda estar a su nivel y formar parte de los convocados de Simone Inzhagi para la jornada 13 del rentado italiano. "Cuadrado intentará apretar los dientes para estar allí contra sus excompañeros, un deseo que, sin embargo, verá desvanecerse si no regresa al grupo al menos para el viernes", describió 'Calcio Mercato'.

Sin embargo, sin comprometerse, pintan la situación para mal y aseguran que en los próximos días habrá un panorama mucho más claro de cara a saber cuándo y en qué condiciones Juan Guillermo Cuadrado podrá volver a calzarse los botines. "Por ahora, hay pesimismo sobre la posibilidad de que Cuadrado se sume al viaje a Turín, pero recién en los próximos días tendremos una imagen definitiva de la situación. Todo dependerá de Cuadrado, de sus sensaciones y de ese dolor que actualmente le está limitando mucho en carrera", se señaló en el medio.

Finalmente, recalcan la situación del Inter de Milán, pues por laterales no van a sufrir pues Denzel Dumfries y Mateo Darmian han estado disponibles para hacerse cargo de la banda derecha cuando el técnico italiano Inzhaghi así lo ha requerido. "No es un problema menor para el Inter, que todavía tendrá que pedir prórroga a Dumfries y Darmian por la derecha".

¿Cuándo jugará el Inter de Milán vs. Juventus, por la Serie A?

Acción de juego de Inter de Milán vs. Juventus, en la Liga italiana AFP

En un partido donde volarán chispas en la jornada 13 de la Serie A debido a que se enfrenta el primero, el Inter de Milán, contra el segundo, Juventus, 'neroazzurros' y 'bianconeros' se verán las caras en el Juventus Stadium el próximo domingo 26 de noviembre. El partido dará inicio a las 2:45 p.m. (hora de Colombia).