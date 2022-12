Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios salvaron el honor colombiano, en Champions League

El jugador de la Juventus y el del Zenit fueron los únicos que pudieron destacarse en la primera fecha del certamen internacional. Los otros 10 futbolistas ‘cafeteros’ no tuvieron su mejor presentación.

Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios ‘sacaron la cara’ por los colombianos en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, en una fecha en la que sufrieron la mayoría de jugadores de nuestro país.

¡Se lucieron! El once ideal de los suramericanos en la primera fecha de la Champions League

El oriundo de Necoclí fue titular con Juventus y de paso anotó un golazo en el empate 2-2 con el Atlético de Madrid.

Por su parte, Barrios, fiel a su costumbre, fue una ‘muralla’ en el mediocampo del Zenit y evitó que su equipo perdiera contra el complicado Olympique de Lyon.

Mientras tanto, otras de las figuras de Colombia en el balompié del exterior no sacaron buenos resultados. James Rodríguez perdió con Real Madrid; Falcao no pasó de la igualdad con Galatasaray frente al Brujas; Santiago Arias no jugó con Atlético; y David Ospina tampoco lo hizo con Nápoles.

Así les fue a los jugadores colombianos en la primera fecha de Champions:

Juan Guillermo Cuadrado: el futbolista de la Juventus brilló con el equipo italiano. Comenzó como titular, aportó en defensa y ataque y eso lo llevó a marcar el primer gol del partido, aunque la ‘vecchia signora’ terminó empatando 2-2 con Atlético de Madrid.

Wilmar Barrios: el mediocampista es sinónimo de seguridad en el mediocampo del Zenit. Fue un baluarte para que el Zenit empatara 1-1 con el Olympique de Lyon.

Radamel Falcao García: fue titular en su estreno en Champions League con el Galatasaray, pero casi no tuvo chances claras y el duelo frente al Brujas no pasó de un pálido empate sin goles.

James Rodríguez: el mediocampista colombiano tuvo un buen primer tiempo, pero luego se fue perdiendo en un partido en el que todo el Real Madrid jugó mal, siendo goleado 3-0 por el PSG.

David Ospina: no jugó en Nápoles 2-0 Liverpool. En su lugar estuvo el arquero Alex Meret.

Dávinson Sánchez: el defensor jugó por la banda derecha y estuvo los 90 minutos en el empate 2-2 del Tottenham contra el Olympiacos.

Santiago Arias: estuvo en el banco de suplentes en Atlético de Madrid 2-2 Juventus. El lateral derecho inglés Kieran Trippier se adueñó de la titular.

Duván Zapata: el delantero colombiano fue titular con el Atalanta, pero tuvo una noche oscura siendo su equipo goleado 4-0 a manos del Dinamo Zagreb.

Luis Fernando Muriel: tuvo molestias durante la semana y fue suplente en la goleada que le propinó el Dinamo Zagreb al Atalanta.

Éder Álvarez Balanta: ingresó al minuto 86 por Mats Rits, en la igualdad 0-0 de Brujas con Galatasaray.

Jhon Janer Lucumí: el joven defensor fue titular con el Genk y marcó un gol, pero su equipo fue derrotado abultadamente 6-2 por el Red Bull Salzburg.

Carlos Cuesta: fue suplente en la derrota 6-2 del Genk con el Red Bull Salzburg.