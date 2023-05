Juan Guillermo Cuadrado ya inició negociaciones con Juventus y tendría 'encaminada' su renovación

El futuro de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus parece ir encaminado, luego de que el colombiano decidiera reconsiderar una baja salarial, hecho que habría facilitado las negociaciones con el conjunto ‘bianconero’.

Frente a los diferentes rumores que veían como lejana la continuidad del ‘panita’ en el club de Turín, desde territorio italiano han detallado reveladoras informaciones, que explicarían los términos en materia de números y demás razones por las que ya habría un acuerdo entre ambas partes.

Según lo informó el portal deportivo ‘Gazzetta dello Sport’, el colombiano estaría encaminado a disputar como mínimo una temporada más con los ‘bianconeros’, eso sí, con una reducción salarial que el equipo consideraría viable: “Para Cuadrado ya ha habido contactos entre Calvo y el agente Alessandro Lucci y sorprendentemente podría ampliar una temporada más a cifras inferiores (actualmente gana 5 millones por temporada)”.

“Con la lesión de De Sciglio, que estará mucho tiempo de baja, los escenarios han cambiado y la Juventus no puede quedarse abierta por la derecha”, explicó el medio, acerca de lo que sería una de las razones de peso para renovar a Juan Guillermo.

Sin embargo, desde otros medios locales desmienten estas informaciones, afirmando que el rendimiento del futbolista colombiano ha entrado en un decrecimiento importante, que haría dudar a la directiva de la ‘Juve’: “Juan Cuadrado difícilmente se quedará en la Juventus la próxima temporada: queda lejos la renovación del lateral colombiano. Pocas posibilidades de prórroga, teniendo en cuenta el rendimiento decreciente del jugador en los últimos años”, citó ‘Calciomercato’.

Además de eso, el portal italiano aclara que el colombiano no tiene pretensiones de bajar los cinco millones de euros netos que gana por temporada, cifras no consideradas por el club, que hace horas recibió una baja de diez puntos en la Serie A, como sanción al caso de ‘Plusvalías’. “El club solo se abriría a la renovación si Cuadrado y sus agentes bajaran (y por mucho) las exigencias sobre su salario”, concluyó el medio.

Cabe resaltar que, además, el mismo futbolista ‘cafetero’ se refirió recientemente sobre su futuro y estancia por Turín, afirmando que no quiere dar detalles todavía de lo que será su extensión o no de contrato con los ‘bianconeros’: “Estoy muy feliz, estoy aquí hace mucho tiempo y me siento bien; ya pensaremos en el futuro”.

Por otra parte, de no concretar un acuerdo real con la Juventus, desde territorio brasileño ya se relaciona al 'panita' con Gremio y Botafogo, clubes del rentado local que estarían interesados en hacerse con los servicios del lateral, en caso de que se confirme su salida de los italianos al finalizar la temporada.