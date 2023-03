Juan Guillermo Cuadrardo, 'quieto en primera': habría opciones para quedarse en la Juventus

El mercado para los futbolistas colombianos ha estado bastante agitado en Italia. Juan Guillermo Cuadrado es uno de los talentos de nuestro país que goza de su presente en la Juventus. Luego de un inicio regular, como estaba acostumbrado, empezó a perder protagonismo, debido a una lesión que lo marginó del reinicio de competencia tras el Mundial de Qatar 2022.

Con la obligación de sacar buenos resultados que les permitan luchar por un cupo a competiciones europeas, Massimilliano Allegri no pudo dar ventajas en su alineación y tuvo que esperar a que el oriundo de Necoclí estuviera al 100 por ciento de sus capacidades, para volver a ser incluido en el juego.

De a poco, siendo suplente, fue retomando su nivel para ganarse un puesto en el onceno titular, que ha hecho recordar su importancia en la 'vecchia signora'.

Y es que si bien, en medio de sus lesiones y el tiempo perdido en su recuperación, cuando el equipo lo necesitaba, en las huestes de la 'Juve' comenzaron a pensar en la necesidad de un recambio del colombiano de 34 años, quien culmina contrato a final de temporada.

Según varias versiones, Cuadrado no seguiría en la Juventus y tendría que buscar un nuevo equipo en su carrera para seguir compitiendo en la élite, no obstante, en los últimos días todo parece indicar que sí existirían posibilidades de que renueve.

"Al final de la temporada los caminos de Juan Guillermo Cuadrado y la Juve se separarán. O al menos ese era el plan original, del colombiano y del club. Un plan también reafirmado varias veces", expresaron en 'Calciomercatto'.

Y contemplaron de acuerdo al posible cambio de planes entre las partes. "En las últimas semanas algo parece estar cambiando también en este frente. Todavía no es un cambio total, pero el entorno del jugador se ha hecho entender para parar, porque Continassa ya no descarta un intento de última hora para una temporada más, incluso con el colombiano. Reflexiones en curso, no se excluyen otras sorpresas"., se leyó más adelante en la misma nota.

Así las cosas, se estaría abriendo una nueva posibilidad para que Juan Guillermo Cuadrado siga vistiendo la camiseta de las 'cebras', con quienes ya suma ocho temporadas.

Trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado en Italia:

Inicialmente, llegó a Italia en el verano de 2009 para unirse al equipo de Udinese, donde tuvo una temporada impresionante y llamó la atención de otros clubes importantes.

En 2012, se unió a la Fiorentina y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores clave del equipo, gracias a su habilidad para jugar en varias posiciones, incluyendo la defensa, el centro del campo y como extremo. Durante su tiempo en la Fiorentina, Juan Guillermo Cuadrado fue nominado para el equipo ideal de la Serie A en dos ocasiones.

En 2015, la Juventus adquirió los servicios de Cuadrado en calidad de préstamo, y rápidamente se convirtió en un jugador importante en el equipo. El club decidió hacer la transferencia permanente en 2017, y el colombiano ha continuado siendo una pieza fundamental del equipo, gracias a su versatilidad y capacidad para crear oportunidades de gol.