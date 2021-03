Juan José Narváez: "Espero devolver en el campo confianza que me han dado"

El colombiano Juanjo Narváez , delantero del Real Zaragoza de la segunda división del fútbol español, ha señalado que espera "devolver en el campo", la confianza que le han dado en el club aragonés.

Juanjo Narváez ha comentado que, a finales de 2012 procedente del Deportivo Pasto, desde que llegó a España ha intentado dar lo mejor de sí mismo en los clubes en los que ha estado (Castilla, Betis, Córdoba, Almería y Las Palmas) y que en el caso del Real Zaragoza le dijeron que lo consideraban un jugador importante.

"Toda la confianza que me han dado se la tengo que devolver en el campo. Hasta ahora he intentado dar lo mejor y espero poder terminar bien el año y mantener al Zaragoza en segunda, que es el único objetivo ahora mismo. Al año que viene intentaremos ascender", ha explicado.

Respecto a la situación del equipo, que partió como candidato al ascenso y ahora pelea por no bajar a la segunda división B, el atacante colombiano dijo: "Ahora no podemos pensar en otra cosa más que en mejorar. Tenemos finales hasta que se acabe la temporada y hay que sumar de tres en tres. No podemos dejar que el tiempo pase porque al final las cosas se aprietan y es más complicado si no dependes de ti mismo", ha destacado en rueda de prensa telemática.

Además, Narváez ha asegurado que se encuentran en un tramo de la temporada que es "decisivo".

"Si ganas te mantienes fuera del descenso, si pierdes te vas abajo. Hay que esta fuerte mentalmente. En ese sentido el equipo está fuerte y bien e intentará dar lo mejor de sí mismo. Ahora dependemos de nosotros y si ganamos los partidos siguientes, que son contra rivales directos, saldremos de ahí abajo", ha resaltado.

Sobre la derrota sufrida contra el Rayo Vallecano en la pasada jornada ha analizado que no debieron dejar escapar el triunfo después de haber ido ganando por 0-2.

"Cuando el partido se te pone de cara debes responder de una forma diferente pero eso ya es pasado, no podemos pensar en lo negativo sino en positivo y en el lunes, contra el Mirandés, que es una final y hay que ganarla", ha apuntado.

Frente al Rayo Vallecano el jugador sudamericano anotó su octavo gol de la temporada, que supone su mejor registro desde que llegó al fútbol español.

"Llevaba tiempo sin marcar y lo pude hacer antes pero muchos veces tiras cinco veces a puerta y no metes ninguna y otras aciertas a la primera. Hay que intentar aportar al equipo y seguir logrando victorias para salir de ahí abajo", ha añadido.