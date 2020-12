Juan José Narváez recibe elogios por montones en España: "Sació el hambre con caviar"

Juan José Narváez es noticia en España tras haber convertido este domingo un gol de gran categoría y que sirvió para que Real Zaragoza venciera a Fuenlabrada y terminara con una racha negativa.

Narváez, de 25 años, fue el salvador de un equipo que hace 12 fechas no conocía la victoria y en las seis últimas fueron todas derrotas.

Así, la prensa española no ahorró elogios para el atacante nariñense que se erigió como figura y les brindó una gran alegría a los aficionados del Zaragoza.

Juan José Narváez y el gol que recuperó al Real Zaragoza de su peor racha, en España

"Apagado y desaparecido en la primera parte, demasiado aislado, apareció tras el descanso para firmar una joya de gol. Bello, decisivo, crucial, de oro", escribió 'El Heraldo' de Aragón.

"En un Real Zaragoza que corría serio peligro de inanición, llegó Juanjo Narváez y sació el hambre con caviar. Porque caviar es el taconazo de lujo con que rubricó la victoria ante el Fuenlabrada y alimentó las esperanzas de salvación. Un gol de bandera cuando más lo necesitaba el equipo del león. Un gol de cabeza fría cuando el corazón galopa. Un gol de categoría para un Zaragoza que se va a dejar la vida por salvar la categoría", agregó el rotativo.

"La pelota le cayó a Narváez, que se encontraba de espaldas a la portería. Podía girar, realizar un control orientado y disparar en mejores condiciones. Pero no, Narváez no es un jugador convencional. Por tanto, no desarrolló una acción convencional, sino que finalizó con un taconazo absolutamente genial. Un mérito (y un riesgo...) semejante a tirar un penalti a lo Panenka para ganar un partido", agregó el medio.

"El caso es que firmó el gol de la jornada, un gol que veríamos repetido una y otra vez en la televisión si lo hubieran marcado Messi o Benzema. Gol fetén. Gol que rompe una racha de seis derrotas consecutivas del Zaragoza. Gol fundamental para sumar y, lo que es igual o más importante, para creer", siguió el rotativo.

Por último, destacó la frialdad con la que el colombiano marcó el tanto del triunfo, en medio de una situación compleja para su equipo.

"Narváez demostró una sangre gélida, una capacidad de resolución solo al alcance de los grandes delanteros. Allí, acorralado en el área, rodeado de enemigos por todos los lados, logró resolver la jugada y el partido", concluyó 'El Heraldo'.

Juan José Narváez ha jugado 16 partidos y ha marcado 5 goles con el Real Zaragoza en lo que va de la presente temporada.