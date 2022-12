Juan Otero y la hazaña de Amiens: “En el PSG se fueron enojados, ni pude cambiar una camiseta”

“No debes bajar los brazos. Toca remarla. No hay de otra. A mí también me costó en mi primera temporada. Entiendo la difícil situación, pero ya verás que trabajando, un club más grande te va a comprar”, fueron las palabras que tuvo el uruguayo Edinson Cavani con Juan Ferney Otero.

La charla se remonta a la pasada temporada, después de una goleada 5-0 del PSG sobre Amiens, equipo al que el extremo colombiano recién llegaba tras una brillante actuación en Argentina, jugando para Estudiantes de La Plata.

Más de un año después, se volvieron a ver las caras. Amiens, penúltimo de la tabla, rozó una proeza tras empatar 4-4 con el PSG, líder absoluto en Francia . Otero fue titular y presenció de primera mano la agónica igualdad, que llegó en el último minuto y luego de que los parisinos hubieran remontado una diferencia de tres goles.

Y es que a Otero le costó adaptarse al fútbol europeo. Apenas arribó, se cuestionó el cambió que tuvo, e inclusive, su compatriota Stiven Mendoza -quien ya llevaba seis meses en Amiens- también se lo reprochó de alguna manera.

“Me dijo que yo en Argentina tenía todo, que acá las cosas eran muy difíciles; que no sabía en lo que me estaba metiendo. Llegué a una ciudad pequeña y a un equipo que pelea el descenso. Pero me mentalicé en que estaba en Europa, jugando al lado de los mejores y eso me podía abrir las puertas de la Selección Colombia. Por eso tampoco acepté en el último mercado de pases propuestas de China y Turquía”, le dijo Otero, desde Francia, a GolCaracol.com.

El chocoano, de 24 años, en el fútbol argentino se ganó a punta de trabajo y sacrificio un lugar especial en un histórico como Estudiantes de La Plata. De la mano de Juan Sebastián Verón, cambió su mentalidad y conoció el verdadero significado de lo que es ser un profesional.

“Llegué a Argentina como un completo desconocido y me fui por la puerta grande. La ‘Bruja’ me enseñó muchas cosas. Me hablaba todos los días. Transformó mi forma de jugar, porque a mí no me gustaba defender y él me dijo que, si yo corría y ayudaba en todas las zonas del campo, cualquier equipo me iba a comprar”, señaló el ‘cafetero’, no sin antes prometer que este año iba a conocer el nuevo estadio del 'pincha'. “Me escriben mucho para que vuelva”.

Desde que tenía que madrugar a las minas de Sipí (Chocó) a buscar oro, ha vivido con ese espíritu luchador en las venas. “Mi mamá me dijo siempre que la vida es para guerrearla. No fue fácil. Pasé muchas dificultades, dejé cosas en el camino y hoy en día agradezco estar acá, porque la situación en mi pueblo no es la mejor. La gente no tiene cómo sobrevivir”.

Por eso a punta de sacrificios y cosechando consejos que marcaron su vida, en la actualidad; con 108 partidos y 5 goles, en Europa, puede decir que la ilusión de algún día vestir la camiseta de la 'tricolor', está latente.

“Con el único que he tenido la posibilidad de hablar, es con Falcao. Cuando juagaba en Francia me dijo que estaba haciendo las cosas bien y por eso la oportunidad en algún momento me iba a llegar. Ahora motiva que Queiroz está viendo a todos los jugadores. Da esperanzas. Antes no pasaba eso, siempre llamaban a los mismos”, señaló.

Otero respira y vuelve a rememorar ese increíble partido contra el PSG. En el que le hubiera gustado enfrentar e intercambiar camiseta con Neymar o Kylian Mbappé; pero lastimosamente, para él, no fueron convocados.

“PSG no tenía por dónde hacernos daño; pero el técnico hizo un par de variantes, aprovecharon nuestros errores y nos terminaron volteando el marcador. Afortunadamente pudimos empatar. Al final ellos se fueron muy enojados, por eso ni tuve tiempo de cambiar alguna camiseta. Ya tenía la de Cavani, que fue con el único que volví a hablar. Me felicitó por mi presente”, finalizó Otero.