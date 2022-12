Juan Pablo Ángel recordó cuando le tocó ser arquero en River Plate: “A todo le tenía miedo”

La noticia en Argentina es la ausencia de arqueros en River Plate para el partido contra Santa Fe, y de inmediato recordaron la vez en la que Juan Pablo Ángel le tocó tomar el puesto de guardameta.

¿Quién debe atajar en River Plate? Preparadores de arqueros colombianos aconsejan a Gallardo

“En marzo de 1998, el delantero colombiano tuvo su debut en el equipo argentino y no fue un partido más: hizo un gol y terminó recibiendo uno”, escribió ‘TyC Sports’.

Además, entrevistaron a Ángel, quien contó que “en lo particular fue un poquito emocional porque era mi debut. Nos mirábamos y dije ‘voy yo’. En mi vida me había puesto los guantes, jamás lo había hecho. En el tiro libre no tenía ni idea de cómo pararme. A todo lo tenía miedo, pero no quería tener un córner. Qué hago, salgo o me quedo”.

Por otro lado, el exfutbolista colombiano se refirió a la negativa que tuvo River Plate por parte de la Conmebol, que no lo dejaron convocar a arqueros juveniles.

“Creo que más allá de que hay una regla, son tiempos especiales, muy particulares, donde tiene que primar el sentido común. No es favorecer a un equipo, es sentido común”, aseveró.