Juan Román Riquelme asumió que Sebastián Villa se irá: "No quiero saber que alguien más quiere irse"

El colombiano Sebastián Villa, al parecer, no seguirá con Boca Juniors, tras despedirse del plantel y recoger sus pertenencia el pasado jueves, luego recibir una oferta del Brujas, de Bélgica, y presiona a los directivos para que acepten la propuesta.

El tema es un 'bombazo' en el mundo 'xeneize' y por ello, Juan Román Riquelme, vicepresidente y director deportivo de Boca Juniors, tuvo una charla con el primer equipo, tras últimas decisiones del jugador colombiano.

"Quiero que estén comprometidos con el club y que tengan ganas de estar acá. No me gusta que estén pensando en transferencias o que quieran irse. No tengo más ganas de escuchar que hay alguien que quiere irse o que quiere que aceptemos una oferta", expresó Riquelme, en declaraciones recogidas por 'TyC Sports'.

Además, este viernes Villa tampoco quiso asistir a los entrenamientos del 'xeneize', que este domingo se medirá a Talleres, por la cuarta fecha de la Liga Argentina.