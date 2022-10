Juan Román Riquelme: "¿El mejor jugador del campeonato? Sebastián Villa siempre es el mejor"

Este jueves, Boca Juniors superó 1-2 a Gimnasia La Plata en partido aplazado por la jornada 23 de la Liga Argentina . Tras finalizar el encuentro, Juan Román Riquelme, director deportivo de los 'xeneizes', fue entrevistado en 'ESPN' y no en dudó en expresar que Sebastián Villa es el mejor jugador del campeonato.

Al exjugador y hoy dirigente de Boca Juniors, le recordaron que hace unos meses manifestó que el atacante colombiano era el mejor jugador y le preguntaron que respondería actualmente. Riquelme ni lo pensó: "Villa, Villa siempre es el mejor. Y hoy nos hizo ganar de nuevo".

No conforme con ello, el exfutbolista también se refirió a como ha sido el buen nivel de Villa a pesar del contexto y lo que ha vivido durante su estadía en el club argentino: "Hace tres años que nosotros estamos en el club y solo tenemos palabras de agradecimiento y cosas buenas para Villa porque no la ha pasado bien. Por más que ha tenido problemas grandes siempre ha defendido los colores de nuestro club de la mejor manera, siempre nos ha ayudado a competir al máximo".

Y es que Villa estuvo 49 días ausentes por una lesión de meniscos y solo hasta el pasado domingo regresó en la derrota ante Newell's Old Boys. A pesar de perderse 8 encuentros, para Riquelme sigue siendo pieza clave de Boca Juniors: "Ojalá que tengamos la suerte de tenerlo por muchísimos años más, pero para mí sin duda es el mejor jugador argentino por lejos".

El partido de Sebastián Villa vs Gimnasia La Plata

Tras regresar a las canchas, el técnico 'xeneixe', Hugo Ibarra, poco a poco le ha dado minutos al colombiano para que llegue a su mejor forma física. Por eso, Villa no fue de la partida en el once titular, sin embargo, ingresó al 56' por Juan Ramírez.

El exjugador del Deportes Tolima fue incisivo de cara al arco, marcando diferencia por la banda izquierda. Tanto asi, que el segundo gol de Boca Juniors nació en sus pies, ya que sacó un potente remate desde fuera del aérea, pero el esférico se estrelló en el palo izquierdo del portero rival.

En 34 minutos de juego, el atacante 'cafetero' ganó cuatro de siete duelos y realizó tres regates con éxito y dos tiros al arco. Según Sofascore, le alcanzó para una calificación de 7.0, siendo uno de los mejores jugadores del juego contra Gimnasia La Plata.