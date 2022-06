Juan Román Riquelme habló de los rumores en Boca Juniors: ¿Y James Rodríguez?

En los últimos días ha surgido el rumor de una posible llegada de James Rodríguez a Boca Juniors, club que ya tiene en su plantilla a otros futbolistas colombianos como es el caso de Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano. Inclusive, un familiar del volante cucuteño dijo en declaraciones a la prensa que para Rodríguez Rubio "no sería un retroceso volver a jugar en Sudamérica" y mucho menos en un equipo como es el 'xeneize', que en la actualidad es comandado por Sebastián Battaglia.

Precisamente para hablar de los hombres que suenan para arribar a uno de los clubes más laureados de la Liga de Argentina fue Juan Román Riquelme. El hombre que mueve los hilos del equipo 'azul y amarillo' mencionó a las figuras que le gustan para el equipo, como por ejemplo, Arturo Vidal y Edinson Cavani, pero en medio de la charla, el exnúmero '10' no mencionó por ningún lado al futbolista de la Selección Colombia, a James David.

"Nació para jugar en este club, de ahí a que lo podamos pagar es otra cosa. Cavani nació para jugar acá. ¿Si se ponen a tono? Escucho muchas cosas, me comentan, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos. Esos son jugadores estrellas, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado. Vamos a cuidar nuestro club mucho, parece complicado cuando uno dice que agarró un club con deuda, después de dos años armamos un gran plantel, con jugadores de categoría y estamos muy contentos con lo que tenemos. Hay buenos jugadores, si tratan de escuchar y aprender cada día, van a aprender mucho, pero lo único que quiero es que tratemos de disfrutar", dijo Riquelme a 'Espn'.

Y cuando fue consultado si le gustaría ver a Vidal, Cavani o incluso Luis Suárez con la camiseta de Boca, esto fue lo que afirmó: "Podemos tener seis extranjeros, tenemos cinco, pero el 30 de junio Hurtado termina el préstamo, así que nosotros tenemos la plaza ocupada. Ellos son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca, pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado. Veremos si el entrenador nuestro cuenta con Hurtado el 30 de junio o no, y si no se tomará la decisión que se tenga que tomar".