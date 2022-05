Juan Román Riquelme: "Lo que pasa con Sebastián Villa fuera de la cancha es otro tema"

Sebastián Villa atraviesa un buen momento con Boca Juniors. Sin embargo, en los últimos días fue acusado por presunto abuso sexual en Buenos Aires y ese ha sido el tema de conversación del momento.

Este lunes, Juan Román Riquelme, histórico del club y también dirigente, habló sobre la actualidad que vive el 'xeneize' en el fútbol de Argentina, donde está instalado en la final de la Copa de la Liga Profesional.

Al presidente del Consejo del equipo le preguntaron por el antioqueño y la demanda que tiene en su contra, pero no quiso adentrarse en ese tema y se inclinó por elogiar las cualidades futbolísticas del colombiano, quien es una de las grandes figuras del plantel de Sebastián Battaglia.

"De Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Luego, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Es una maravilla verlo que hace dos años y medio no falta a un entrenamiento. Es un atleta. su crecimiento depende solo de él", dijo Riquelme en charla con 'ESPN'.

Además, agregó: "Es difícil hablar lo que me gusta porque soy bastante débil. Advíncula, Rojo, Fabra... Varela sigue creciendo, Pol se crió en nuestro club. Romero está muy metido. Benedetto es el más querido, lo tiene ganado y está feliz. ​Villa sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino, como lo dijimos hace dos años. Se lo ve muy tranquilo y muy bien. Es desequilibrante y si no hace goles los hace meter".

De esa manera pasó el tema de Sebastián Villa en las declaraciones de Juan Román Riquelme, este lunes. Ahora, se espera que se resuelva la nueva situación jurídica que tiene en su contra, por presunto abuso sexual.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Este martes, el cuadro argentino recibirá la visita de Corinthians, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio La Bombonera, en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.