Juan Sebastián Quintero: salió de Pereira de sorpresa, Cali lo ilusionó y ahora, a jugar en Brasil

Juan Sebastián Quintero vuelve al fútbol de Brasil y ahora militará en el Vila Nova, en la segunda división del fútbol de Brasil. El futbolista caleño sonó para varios equipos, pero finalmente tomó la oferta de la escuadra brasileña. Este viernes, el defensor fue uno de los invitados en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Gracias a Dios por la oportunidad, yo digo que Brasil es mi segunda casa, mi hijo nación ahí y feliz de volver a ese país", manifestó de entrada el defensor central, de 28 años.

En medio de la charla, a Juan Sebastián Quintero, le consultaron por las declaraciones que había dicho Rubén Darío Bedoya, asistente de Leonel Álvarez en el Pereira, que expresó que no estaba conforme con la confección de la plantilla.

"Yo la verdad, lo único que pienso es que los hechos hablan por si solos y yo creería que solamente pasa aquí en el fútbol colombiano. Después de hacer un gran año, como lo fue para nosotros en el Deportivo Pereira, en la Copa Libertadores, en la Copa, en la Liga no tan bien, pero pienso que se hizo un buen esfuerzo. Salir de 20 jugadores, no se qué cabeza puede pensar eso; estoy muy agradecido con la institución, a todos los llevo en el corazón, pero pienso que hablo un poco del desorden, no solo del Pereira como tal, sino del fútbol colombiano", sostuvo.

Juan Sebastián Quintero en su paso por el Pereira, en la pasada Copa Libertadores. Foto: AFP

Y continuó hablando de las decisiones que se tomaron en el 'matecaña', manifestando que el arranque puede ser complicado para él, pero que confía en sus capacidades.

"Total, pienso que un club como el Deportivo Pereira que hizo una campaña histórica en la Copa Libertadores, le gana Boca, le compite de tú a tú a Independiente del Valle, tenía una gran base, no deja a nadie de esa base, y no sostienen a nadie, eso te dice. Es muy difícil arrancar de cero, conozco a Leonel (Álvarez), yo debuté con él, sé como le gustan los equipos a él y sé que para él pasa a ser muy duro, arrancar de cero va a ser difícil para él".

También contó cómo fue el tema de su marcha del Deportivo Pereira y del por qué finalmente no terminó en el Cali.

"Eso fue terminando el año, a los que no iban a seguir, fue a todo a la misma vez y desde allí en una búsqueda de un nuevo club.", dijo sobre su salida del conjunto pereirano, mientras que lo del Cali manifestó que "no entendí nada, el club se iba a beneficiar en todos los ámbitos posibles, económicos y deportivos, en todo; la decisión fue que no, que mi padre hacia parte de la junta, después el presidente sale a decir que mi salario era muy alto".

Por último, Juan Sebastián Quintero habló en 'Blog Deportivo' del por qué de su decisión de jugar en el Vila Nova, equipo que actualmente milita en la segunda división de Brasil.

"Hubo muchos acercamientos, todavía hay cosas rodando, pero tomé la decisión de volver más que todo por el proyecto del club, mucha dirá... Pero el fútbol de Brasil tiene unas cosas increíbles en estructuras, en salarios, en jugadores. Al equipo que voy a llegar acaba de llegar Fernando, quien era el capitán del Sevilla, por nombrarse muchísimos jugadores. Vi el proyecto del club, en la confianza que apostaron en mí y la verdad no dudé en tomar esa decisión", concluyó el exjugador del Pereira, Cali, entre otros.