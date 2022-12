Juan Sebastián Quintero: “En Brasil la situación está complicada, pero el club nos brinda todas las medidas”

El defensor de Fortaleza, que completó dos semanas de la vuelta a los entrenamientos, habló con GolCaracol.com cómo ha venido cuidándose en una de las zonas del mundo con más contagios de COVID-19.

Con 775 mil contagiados y más de 39 mil muertes por coronavirus, confirmados hasta este miércoles, Brasil se ubica como el tercer país con más casos. Allí, en el epicentro de la pandemia en Sudamericana, vive el futbolista colombiano Juan Sebastián Quintero.

Publicidad

El defensor de Fortaleza ha vivido de cerca la difícil situación que día a día se agudiza con más fuerza en el vecino país. “Acá la situación está muy complicada. Crece el número de infectados y muertos”, le dijo a GolCaracol.com.

Las historias de Klopp, según Elkin Soto: “Después de ganar llegaba al vestuario empapado en cerveza”

Pese a esto, Quintero se mantiene optimista, pues afortunadamente él y su familia no se han visto afectados. Además, su club de hecho le renovó contrato hasta 2022, le ha cumplido en todo y volvieron a los entrenamientos hace dos semanas. “Me considero un privilegiado en medio de esta crisis”.

¿Cómo se encuentra en estos momentos?

Publicidad

“En lo personal, feliz. El club me ha tratado muy bien y estoy con mi pareja y mi mamá. Ella llegó justo un día antes de que cerraran fronteras y pues acá estamos todos, cuidándonos como debe ser, porque igual no es fácil lo que se vive afuera”

¿Y en dónde usted vive cómo está la situación?

Publicidad

“La región de Ceará es la tercera más afectada del país (cuentan con más de 68 mil contagiados y 4 mil muertes). Con mi familia no hemos salida de la casa, el único soy yo desde que empezamos a entrenar, pero con todas las medidas. La verdad es que futbolista vive en una búrbuja y muchas veces no se da cuenta de la realidad, pero esto lo cambia a uno”.

¿Cuánto lleva entrenando?

“Después de dos meses encerrados, completamos dos semanas con esta. El club nos proporcionó todos los implementos para cuidarnos. La ropa que nos dieron debemos lavarla nosotros, nos toca llegar cambiados, nos bajamos del carro y vamos directo al campo. Cada uno tiene su espacio con distanciamiento, se han hecho más que todo trabajos tácticos en donde el contacto es mínimo y los compañeros que necesitan acudir al kinesiólogo deben estar todos con tapabocas y guantes”.

Johan Mojica: “Me parezco a Ronaldinho, sueño con jugar en el Barcelona y retirarme en el Cali”

Publicidad

¿Usted cómo se ha sentido con todo esto?

“Feliz. Pero obviamente no es lo mismo. Todavía se extraña el ambiente con los compañeros, estudiar los trabajos técnicos y tácticos, la recocha y el clima que se vive entre todos; porque es que la verdad nosotros somos un grupo muy unido”.

Publicidad

¿Cada cuánto les hacen pruebas de coronavirus?, ¿salió algún positivo?

“Cada semana nos hacen el test y hasta ahora solo ha habido un caso positivo. El compañero fue avisado y en estos momentos está en cuarentena. Ya en 15 días le tienen que hacer de nuevo la prueba para ver qué”.

¿Qué diferencia hay entre Fortaleza y los otros clubes brasileños?

“Estoy en un equipo modelo. Me renovaron en medio de la pandemia y me han cumplido con todo. Fuimos uno de los primeros en volver a entrenar, cuando hay todavía equipos, en problemas, y que no saben cuándo van a volver. Yo pienso que, si en Europa regresaron, es una presión para todos acá de que las cosas se pueden hacer con una estructura adecuada”.

Publicidad

¿Cuáles son sus metas a futuro, ir a Europa o un equipo más relevante?

“La verdad, estoy muy tranquilo y contento en Fortaleza. Trabajo duro día a día, centrado en cumplir y en dejar huella acá. Los tiempos lo van poniendo a uno donde merece estar, por eso yo voy cosechando las cosas y después veremos qué va a suceder”.

Publicidad