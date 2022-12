'Juanjo' Narváez, ansioso por volver a los terrenos de juego después de su operación

El delantero colombiano, de 24 años, que juega para Las Palmas, de la segunda división española, afirmó que quiere retornar cuanto antes a la competencia. Narváez fue operado el 11 de enero, debido a una fractura en la nariz.

El jugador colombiano de la UD Las Palmas Juanjo Narváez ha manifestado este miércoles que si fuese por él jugaría "ya" con la máscara facial protectora, pero debe "esperar" a los próximos días para saber si puede hacerlo el próximo sábado en la visita al Deportivo de La Coruña.

El atacante cedido por el Betis fue operado el pasado día 11 de una fractura de órbita y huesos propios de la nariz, lesión que se produjo en el encuentro ante el Fuenlabrada en Madrid y, después de cumplir los plazos de los médicos, ya ha comenzado a entrenarse con el equipo grancanario, aunque con precauciones.

"Me siento bien, con buenas sensaciones, pero es verdad que me tengo que ir adaptando de nuevo a los movimientos, a empezar a correr, y acostumbrarme a enfocar las cosas bien con la máscara", ha explicado hoy en rueda de prensa.

Narváez asegura que si fuese por él, ya saltaría al campo a ayudar a su equipo, pero depende de cómo se encuentre en las próximas horas, antes del viaje a Galicia.

"Las opiniones de los médicos también son positivas, pero debo ir poco a poco. Estoy cómodo con la máscara, hicieron un gran trabajo en la ortopedia, me la hicieron a medida, y de momento no me dificulta mucho", ha relatado.

Narváez lamentó su lesión no por el hecho de tener que pasar por el quirófano, sino por cortar el gran momento de juego que atravesaba con la Unión Deportiva.

"Me sentía bien en el equipo, estuve muchos partidos seguidos marcando, pero son cosas que pasan y ahora debo intentar estar cuanto antes para recuperar ese nivel. En el tono físico me encuentro bien, pero tengo que ir adaptándome a la máscara, sobre todo con los ojos", ha reconocido.

El colombiano ha agradecido los "muchos mensajes" de apoyo que recibió tanto por parte del club, compañeros y aficionados, así como del comportamiento de los servicios médicos. "Me hicieron sentir importante en un momento complicado", ha apuntado.

Por otra parte, Narváez admite que el Deportivo será un rival complicado pues "le están saliendo las cosas" después de cinco victorias consecutivas que le han servido para abandonar los puestos de descenso, pero asegura que Las Palmas irá a Coruña "a ganar, es lo único que pasa por nuestra cabezas".

El conjunto isleño no ha logrado vencer desde que se inició 2020, circunstancia que el delantero atribuye a las "rachas" de los equipos, y considera que ante el Tenerife, el pasado sábado, debieron "tirar más a puerta", pero no interpretaron de manera clara el hecho de jugar en superioridad numérica desde el minuto 21.

En cuanto al objetivo de la Unión Deportiva, el colombiano ha dicho que en la vida hay que ser "ambiciosos", pero el primer reto es alcanzar los 50 puntos para asegurar la permanencia en LaLiga SmartBank "y después pensar en otras cosas".

