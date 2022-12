Jugadores colombianos que han sufrido racismo en el fútbol del exterior

Kalidou Koulibaly, defensor central de origen africano, quien juega en el Nápoles, fue una de las víctimas más recientes de racismo en el balompié mundial.

En el duelo del conjunto napolitano, donde el colombiano David Ospina es arquero, el defensor central nacido en Francia, con origen senegalés, fue agredido verbalmente por los hinchas del Inter de Milán con cantos racistas.

Kalidou Koulibaly terminó expulsado del encuentro donde se le vio afectado por las agresiones de la parcial ‘interista’.

En defensa del futbolista, figuras como Cristiano Ronaldo y su técnico, Carlo Ancelotti, se pronunciaron en apoyo del franco senegalés.

Incluso, Ancelotti llegó a afirmar que si los actos racistas no paraban en contra de su defensor, el Nápoles se vería obliga a dejar de jugar los partidos de la Serie A.

El tema de racismo se ha venido presentando en el fútbol durante toda su historia, pero últimamente los hechos han venido incrementado hasta el punto donde los jugadores se han expresado públicamente para detener estas situaciones.

¿Cuáles jugadores colombianos han sufrido de estos intolerantes hechos en sus carreras?

GolCaracol.com se dio la tarea de recordar las veces que en los gramados de juego nuestros embajadores sufrieron de estos actos repudiables.

Adolfo ‘Tren’ Valencia: el jugador ‘cafetero’ debió ver como Jesús Gil Gil, presidente del Atlético de Madrid, club donde militaba, realizó unos comentarios a la prensa que decía: “Al negro le corto el cuello. Me cago en la puta madre que parió al negro. Ya estoy harto de aguantar. Cuando no veo actitud me cargo a mi padre”. ‘El Tren’ abandonaría el cuadro ‘colchonero’ luego de esa temporada.

Freddy Rincón: ‘El coloso de Buenaventura’ llegó al Real Madrid donde sufrió seguido a su arribo actos marcados de racismo. Un grupo de fanáticos llamados ‘Skins Odal’ le gritaron al jugador ‘’que volviera a la selva’’ y que ‘’lo iban a matar porque era un blanco fácil’’. Rincón aseguró años después a 'Marca' que “lastimosamente, yo pasé por un periodo muy triste, porque era una época de racismo muy marcado que había en aquel entonces. Eso fue una de las cosas que realmente me perjudicó bastante”.

Edwin Congo: jugando para el Levante, el delantero enfrentó al su exequipo, el Real Madrid, y escuchó como los hinchas del cuadro merengue le hacían gestos propios de un simio. Ante esto, tiempo después, Congo le restó importancia y dijo en una entrevista: “El racismo siempre ha existido en el fútbol. A Pelé también le gritaban negro. Lo que pasa es que ahora se le da más importancia de la que realmente amerita. Cada grupo de aficionados vela por su equipo y ve la posibilidad de que el rival se sienta lo peor posible, así que no se le deben parar bolas a eso”.

Teófilo Gutiérrez: en un caso insólito, el delantero barranquillero le marcó gol a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y en la narración del ‘Lobo’, su periodista, Alberto Raimundi, arremetió contra el jugador tildándolo de ‘’negro de mierda con suerte’’. Al día siguiete ‘Teo’ publicó un tuit donde ponía: ‘’Qué lindo es ser negro...’’

Breyner Bonilla: el defensor acusó al delantero Esteban Fuertes, de Colón, de llamarlo "negro de mierda, muerto de hambre’’. En una entrevista para ‘TyC Sports’ Bonilla lloró por lo sucedido.

Reinaldo Lenis: el atacante colombiano salió expulsado del partido entre Boca y Argentinos luego de pelear con el volante uruguayo Nicolás Lodeiro, quien fue acusado por Lenis de llamarlo ‘’negro de mierda’’. El ‘cafetero’ salió llorando del campo.

En otros casos notorios, sobre todo en el fútbol mexicano, jugadores como Esneider Loboa, Franco Arizala, Carlos Darwin Quintero y Dorlan Pabón se han pronunciado por actos de racismo en su contra.

