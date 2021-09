"Jugar con Falcao García es un sueño, es uno de los mejores delanteros y lo sigue demostrando"

Falcao García es el tema de conversación predilecto por todos en España y ahora fue Isaac Palazón, jugador de Rayo Vallecano, quien se sumó a la conversación.

Cabe resaltar que, el jugador 'ibérico', anotó el tercero y definitivo para el equipo 'franjirrojo' en la victoria 3-1 sobre Cádiz, en la última jornada.

"Jugar al lado de Falcao es un sueño. Yo vengo de equipos de abajo, hace cuatro años estaba en Segunda B y veía a Falcao ganar la Europa League con el Atlético de Madrid. Ha sido uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol, lo sigue demostrando al día de hoy", expresó 'Isi', en charla con 'Onda Cero'.

El también delantero resaltó lo que significa tener a 'El Tigre' en la plantilla del 'rayito' y esperan que todos aprendan mucho de sus cualidades.

"Tenerlo como compañero refleja su humildad y trabajo, sobre todo el compañerismo. Me ha sorprendido la humildad que tiene y cómo ha trabajado desde el primer día para que los más jóvenes nos fijemos en él", agregó.

Además, reveló cómo supo de la llegada del atacante samario al Rayo y de lo que le dijeron sus amigos más cercanos al enterarse de la noticia.

"Lo comentó un día Mario Suárez en el vestuario y él siempre suelta de las suyas. 'Vamos tío, no me pares la cabeza con esto de Falcao'. Luego se hizo real. Mis amigos por WhatsApp me escribieron emocionados, tengo amigos colombianos que estaban locos. Habrá que disfrutarlo el tiempo que esté aquí y aprender de él", concluyó.