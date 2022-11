¿Jugará en la MLS? Los seguidores del Inter Miami le hicieron ‘guiños’ a Falcao García

Falcao García se encuentra en Miami entrenando con la Selección Colombia de cara al partido de fogueo entre la 'tricolor' y Paraguay el próximo sábado 19 a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio DRV PNK, casa del Inter Miami.

Precisamente los dirigidos por Néstor Lorenzo están preparando el encuentro en las instalaciones deportivas del Inter de Miami. El pasado miércoles 16 de noviembre, la cuenta del club estadounidense publicó unas fotos en Instagram donde se ve al atacante del Rayo Vallecano, Falcao García, y al volante antioqueño, Juan Fernando Quintero, compartiendo con la plantilla de las ‘garzas’.

Además ‘el tigre’ posó con una camiseta personalizada del Inter Miami, dicha imagen causó miles de reacciones entre los aficionados entre los que se destaca la petición al club por parte de los hinchas para que contraten a Falcao.

Vea a continuación la publicación:

“Radamel para la próxima temporada”, “contraten a Falcao”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Por otra parte algunos hinchas de River, club en el cual milita ‘Juanfer’ Quintero, dejaron claro su rotundo desacuerdo sobre un posible fichaje del colombiano al fútbol norteamericano.

“Salí de ahí juanfer”, “no me gusta que esté ahí, ojalá no se vaya de River”, “no se atrevan a tocar a nuestro Juanfer” y “Juanfer no me hagas esto”, son algunos comentarios que expresaron varios hinchas del conjunto ‘millonario’.

¿Cuáles son los top 5 goleadores de la Selección Colombia?

En el quinto puesto se encuentra el exfutbolista vallecaucano, Fredy Rincón, con 17 goles en 84 partidos.

En la cuarta posición está ubicado el exdelantero tulueño, Faustino 'el tino' Asprilla, con 20 goles en 56 partidos.

En la tercera y segunda casilla hay un empate entre el mediocampista, James Rodríguez, y el exatacante, Arnoldo Iguarán, ambos con 25 goles, el primero los realizó en 87 partidos mientras que el segundo logró la cifra de anotaciones en 65 encuentros.

Falcao García es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia con 35 anotaciones en 100 partidos jugados.