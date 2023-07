Julián Quiñónes, claro y concreto: “Sigo con la intención de jugar en la Selección de México”

Julián Quiñónes es el hombre de moda en México en las recientes horas, por su emotiva despedida del Atlas de Guadalajara y de su fichaje por el América.

Pero no solamente por eso el atacante oriundo de Magui Payán fue tema, ya que volvió a confirmar su interés por defender la camiseta del seleccionado ‘manito’.

“Sí, ya había platicado con Diego Cocca, él fue el que me llamó y me dio la oportunidad y le dije que sí, porque lo respeto mucho y también por lo que vivimos es muy importante para mí y decidí aceptarlo. Hoy que ya no está Cocca sigo con la intención de jugar en el Tri”, afirmó Julián Quiñónes en entrevista con ‘TUDN’.

Cabe recordar que al colombiano lo dirigió el estratega argentino en el Atlas de Guadalajara, donde consiguieron el bicampeonato del fútbol mexicano.

Publicidad

Por otra parte, Julián Quiñónes se refirió a cómo van los trámites para conseguir su nacionalidad mexicana, y así ponerse a las órdenes del combinado nacional de ese país.

“Bien, las cosas se están dando, ya pasé mi examen, estamos esperando nada más que llegué la carta. La verdad que sí fue difícil el examen, ni algunos mexicanos lo hubieran podido pasar. Se me dio la oportunidad y decidí tomarlo”, agregó.

Julián Quiñones, con la camiseta de América de México Twitter

Para terminar, cuando le preguntaron a Quiñónes las razones por las que prefería jugar para México y no para Colombia, fue claro y concreto al señalar que ha hecho toda su carrera en suelo ‘manito’.

Publicidad

“México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso, creo que es jugando en la Selección y aportarle lo mejor de mí”, finalizó.

Cabe recordar que Quiñones vistió la camiseta de Colombia en dos oportunidades. La primera fue en el Campeonato Sudamericano Sub-20, en 2017, disputando ocho partidos. La más reciente fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, jugando cinco partidos y anotando cuatro goles.

Mientras tanto, el atacante colombiano empezará su nuevo reto en el balompié mexicano, con la camiseta del club más importante de ese país, el América, donde ocupará el lugar que dejó Roger Martínez.