Julián Quiñones rechazó jugar con la Selección Colombia; así lo evidenció la prensa en México

En las últimas horas en la prensa de México ha sido tema y eco el delantero colombiano Julián Quiñones y todo porque habría rechazado un llamado por parte de la Selección Colombia para duelos de preparación en el pasado mes de junio. Y es que el atacante, de 26 años, ha tenido una gran temporada con América en el país 'azteca' y previamente hizo lo propio con el Atlas; tanto así que su dilema en el último tiempo ahora es si se pondrá la amarilla o si finalmente representa a los norteamericanos.

Y es que en los medios 'manitos' aseguran que Quiñones, oriundo de Magüí Payán, municipio del departamento de Nariño, "insiste en jugar con México" y hasta filtraron una carta por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en la que citaban a Julián para los duelos de fogueo contra Irak y Alemania, cuando militaba en el Atlas. En esa convocatoria también citaron a su excompañero en los 'rojinegros', Camilo Vargas.

"Esta fue la primera carta que le mandaron al Atlas, todavía, cuando convocaron a Quiñones, cita a la que Julián no fue. La fuente con la que he consultado todo este tema me confirma que la intención de Julián Quiñones siempre ha sido jugar para México. Es importante decir que, cuando llegó esta carta, el futbolista estaba bien porque jugó el final del torneo y Liguilla, no es que no fuera por una lesión", explicó el periodista Alex Blanco, de 'Fox Sports Radio' México.

Pero ahí no pararon las intervenciones por parte de los comunicadores de dicho programa y todo el tema relacionado con Julián Quiñones y agregaron que "lo que con esta carta se demuestra es que Quiñones ya había sido llamado por Colombia, pero los rechazó porque él quiere jugar con la Selección Mexicana", sostuvo Rubén Rodríguez, otro de los panelistas.

Los números de Julián Quiñones esta temporada desde su llegada al América de México han sido bastante buenos, ya que ha disputado cinco partidos en todas las competencias, siendo uno por Liga de México y cuatro por las Leagues Cup. Anotando tres tantos y realizando dos asistencias. A inicios de 2023 con el Atlas convirtió 16 goles y realizó 3 asistencias; dichas cifras llamó la atención tanto de la Selección Colombia como de México.

Publicidad

Aquí el trino donde muestran la carta de la Federación Colombiana de Fútbol:

¡QUIÑONES RECHAZÓ A LA SELECCIÓN COLOMBIANA! 🚨❌@alexblanco23 tiene el documento donde la selección de Colombia solicitó al Atlas a Quiñones, pero el jugador rechazó el llamado.



¡Quiere representar a México! 🇲🇽 #FSRadioMX pic.twitter.com/AM0O2kK0XB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 16, 2023

Publicidad

En esos partidos de fogueo frente a Irak y Alemania, los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron por marcador de 1-0 y 2-0, respectivamente.