Julián Quiñones y el rechazo a la Selección Colombia: “Ni leí la carta que me mandaron”

En las recientes horas se confirmó la primera convocatoria de Julián Quiñones con México, algo que fue noticia en el país ‘manito’. Y luego de darse este hecho el propio futbolista dio una entrevista y se refirió a lo que significó ese llamado.

De paso, el atacante nariñense se refirió al llamado que tuvo también de la Selección Colombia, pero dejó claro que ni leyó la carta que le enviaron desde la FCF para querer contar con él.

“Cuando tenía cuatro años que estaba acá en México, yo no me iba a Colombia, yo me quedaba acá porque estaba tranquilo, cómodo, la gente se ha portado bien conmigo, tengo a mi esposa, voy a tener a mi hija, México me ha dado todo. Paz mental, toda la tranquilidad que algún día soñé y creo que la mejor forma de agradecer es representándolo”, fueron las palabras iniciales de Julián Quiñones en una entrevista con ‘TUDN’.

Seguido a eso, el atacante nacido en nuestro país contó detalles de cuando le llegó la propuesta de la Selección ‘tricolor’, pero decidió no prestarle atención y afirmó que “ni leí la carta”.

Publicidad

“En mi corazón siempre he sentido es por México, cuando me llega la oportunidad de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia en Colombia. Mi representante me dijo que si había leído la carta. Le dije que no, que yo iba a leer la de Colombia. La rechazamos. Ahorita se me acercaron los de Colombia, me fueron a ver, a hablar, pero siempre les dije que no”, detalló Julián Quiñones.

Julián Quiñones, en su primera convocatoria con a Selección de México. Foto: Pantallazo del Twitter de @miseleccionmx.

Y para terminar el nacido en Maguí Payan, en Nariño, mencionó que el técnico Diego Cocca, quien lo tuvo en Atlas y que tuvo un paso fugaz en el banquillo de la selección mexicana fue el primero en manifestarle que quería contar con él en el combinado ‘manito’.

“Yo hablé con Cocca cuando yo estaba de vacaciones en Vallarta, me dijo que quería estar conmigo en la selección y que si quería pensarlo una o dos semanas. Pero mi respuesta fue al momento y le dije sí, que yo quería estar con la selección de México. No tenía nada que pensar”, aseveró.

Publicidad