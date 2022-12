“Julián sacó un cuchillo, me agredió y salió lastimado”: Palacios sobre pelea entre colombianos

Los dos delanteros de Lobos (México) terminaron en una clínica tras protagonizar una riña. Palacios, quien fue expulsado del club, dio su versión sobre los hechos.

William Palacios y Julián Quiñones son dos futbolistas colombianos. Ambos hacían parte de la nómina de Lobos BUAP antes de verse involucrados en una pelea al calor de una noche de tragos. El primero fue licenciado del club mexicano mientras el segundo espera una sanción.

Publicidad

Palacios, a su salida de suelo mexicano, dio su versión de lo sucedido y aclaró algunos hechos sobre por qué terminaron ambos jugadores en una clínica. En un principio se había hablado de que Quiñones lo había defendido durante una pelea en un bar, pero fue todo lo contrario.

“Salí con unos amigos y regresé a casa después de ganarle a Pachuca. Julián estaba en su casa con unos amigos. Nosotros vivimos en casas continuas y yo no traía llaves, y tuve que entrar por la suya. Mi mujer se molestó por la hora en que llegué y Julián no se quiso ir de mi casa. Discutimos fuerte, le pegué y entonces él sacó un cuchillo, me agredió y salió lastimado”, comentó Palacios a medios locales.

Lea también: Juan Fernando Quintero se quedará seis meses más en Medellín

“Uno viene con la ilusión y ganas de triunfar, pero cuando se toman malas decisiones hay que enfrentar las consecuencias y pagar los platos rotos”, agregó Palacios a la cadena ‘ESPN’.

Publicidad

Finalmente, el jugador regresa a Colombia para evitar seguir involucrado en peleas que lo distraigan de su objetivo de conseguir un nuevo club. Según él, ya tiene opciones. “Tengo una oferta de un equipo que me quiere ayudar, que está viendo mi potencial futbolístico. Por eso tomo la decisión de irme rápido. Si me quedo aquí a pelear se me cierran los mercados y quién me va a dar trabajo”.

Comunicado oficial de prensa. pic.twitter.com/vBKwDG5pKi — Lobos BUAP Oficial (@LobosBuapMX) August 6, 2017

Publicidad