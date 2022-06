Junior quedó eliminado y en River Plate le tienen el 'ojo puesto' a Miguel Ángel Borja

Uno de los temas que más se conversa por estos días es el de Miguel Ángel Borja a River Plate, luego de que los medios argentinos dieran a conocer esta noticia y tras la eliminación de Junior de Barranquilla en las finales de la Liga del fútbol colombiano.

Ahora, el diario 'Olé' volvió a poner el tema sobre la mesa. "La derrota de Junior podría empezar a allanar la llegada de Miguel Borja, uno de los apuntados por el DT y la dirigencia".

El nacido en Tierralta, Córdoba, estaría en el radar de Marcelo Gallardo y los directivos del equipo de Buenos Aires. Más en estos momentos, cuando ya finalizó la participación de Junior en los cuadrangulares.

"El goleador terminó su participación en el semestre (antes había quedado eliminado de la Sudamericana) y desde las oficinas del Monumental están en condiciones de reactivar las charlas y tratar de llegar a un acuerdo favorable", revelaron en el medio argentino.

Así las cosas, no estaría descartada del todo la negociación por Miguel Ángel Borja, para que llegue a reforzar la delantera del equipo de la 'banda cruzada', quien ha tenido un mal arranque en el campeonato de su país y que perderá a uno de sus referentes, a Julián Álvarez, quien se irá pronto a Manchester City.

"Tras el nuevo golpe que sufrió Junior en este 2022, MB podría analizar la chance de cambiar de aire y el latente interés millonario sigue latente", agregaron en 'Olé'.

El 25 de junio es la fecha límite que tiene River Plate para presentar a su plantel para lo que serán las siguientes fases de la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Vélez Sarsfield, en los octavos de final.

"No hay que entrar en la desesperación. Todo lo que esté a nuestro alcance y dependa de nosotros, lo haremos. En el trabajo, en el día a día, en la mejora del equipo, en que los jugadores recuperan el estado emocional positivo. No tengo mucho para decir sobre el mercado porque no hay novedades hasta ahora", aseguró Marcelo Gallardo, en días anteriores, sobre los refuerzos para River Plate.