Jürgen Klopp, dichoso con el regreso de Luis Díaz: "Es agradable verlo jugar; lo extrañamos mucho"

Más allá de la importancia que significó para el Liverpool el volver al triunfo, luego de una noche casi perfecta en la que goleó 1-6 al Leeds United , de Luis Sinisterra. La otra noticia pasó por el regreso de Luis Díaz, quien luego de seis meses y ocho días pudo volver a la acción.

El guajiro, que salió lesionado el 9 de octubre del 2022, en el duelo frente al Arsenal, tuvo su regreso a las canchas, tras ingresar al minuto 81, en sustitución de Cody Gakpo.

Finalizado el encuentro, Jürgen Klopp se refirió a la importancia de poder contar con 'Lucho' nuevamente. “Sí, súper importante. Ahora le falta ritmo, lo cual es normal, y un poco de nitidez, pero eso también es normal. En las sesiones de entrenamiento no puedes llegar al grado final de nitidez, por lo que ahora tratamos de ayudarlo paso a paso para volver realmente al equipo, darle minutos”, dijo Klopp en rueda de prensa.

Y agregó, "es agradable verlo jugar para ser honesto. Lo extrañamos mucho tiempo, así que es bueno verlo involucrado nuevamente".

Otras declaraciones de Jürgen Klopp:

*Lo que le resta al equipo

"Sí, no lo sé. No sé a qué nos llevará. Ya lo he dicho en todas las entrevistas de televisión, así que es superimportante lo que ocurra a partir de ahora, porque después seguirá, habrá una próxima temporada. No tengo ni idea de dónde podemos acabar esta temporada; simplemente no lo sé. Depende mucho de los demás equipos que nos rodean. Mientras haya equipos delante de nosotros que puedan ganar todos los partidos, mientras no juguemos contra ellos, [ellos] pueden ganar todos los partidos sin que [nosotros podamos] hacer nada contra eso. Así que, en este momento, eso no es demasiado importante, lo importante es lo que demostramos en la segunda parte contra el Arsenal".

*Sobre los resultados que están por venir

"Creo que estamos de acuerdo en que podría haber sido de cualquier manera: perdíamos por dos a cero al principio, el Arsenal estaba volando, y si marcan el tercero o el cuarto, tienes un verdadero problema. Pero reaccionamos bien y conseguimos un punto, que yo diría que al menos merecíamos. Y esta noche es muy importante que entendamos lo que tenemos aquí. Hemos jugado una temporada muy mala, pero hay cosas que no tienen explicación, otras que sí la tienen y que no son aceptables. Pero ahora, cuando hacemos buenas actuaciones, podemos entender lo que es posible. Eso es muy, muy importante para mí, y por eso no pienso [en] adónde podemos llegar, o lo que sea. Solo quiero que practiquemos el mejor fútbol, que juguemos y ganemos partidos. Luego ya veremos dónde acabamos".

*Lo que más le gustó del partido frente al Leeeds United

"No sé. El momento del partido, el mejor [del que] disfruté más, fue el minuto 92. Creo que ya éramos cinco o seis contra uno, perdemos el balón y cuatro jugadores persiguen al pobre jugador del Leeds en ese momento. Creo que esa es la base de todo el partido, porque eso nos dio estabilidad. Fue, desde el punto de vista de la contra, sin duda el mejor partido que hemos jugado esta temporada. Probablemente también en cuanto a posesión".