"Jurgen Klopp está contento con Luis Díaz, en Liverpool; me dijo que 'Lucho' es un gran muchacho"

Poco menos de un mes le bastó a Luis Díaz para empezar a escribir su nombre, con letras mayúsculas, en Liverpool. El 30 de enero fue presentado como nuevo jugador de los 'reds', desde entonces su rendimiento en cancha ha hablado por él, demostrando toda su clase, calidad, técnica, profesionalismo y humildad.

El pasado 6 de febrero, hizo su debut oficial, en el triunfo 3-1 sobre Cardiff, por la cuarta ronda de la FA Cup, donde brindó una asistencia. Posteriormente, firmó su primera titularidad en la Premier League, en la victoria 2-0 sobre Leicester. Y, en seguida sumó minutos en Champions League, en el 0-2 frente al Inter.

Publicidad

Pero no ha sido lo único. Luego tuvo su estreno goleador, ocurrió en el 3-1 contra Norwich, siendo ovacionado en Anfield. Por último, este domingo 27 de febrero, consiguió su primer título con la camiseta del conjunto inglés, siendo importante, tras vencer 11-10 en penaltis, a Chelsea, en la Copa de la Liga de Inglaterra.

Todo esto, en cierta medida también se debe a la confianza que el director técnico Jurgen Klopp tiene en el guajiro. Y no es para menos, ya que le venía haciendo un seguimiento especial, desde que el delantero estaba en Porto, donde fue estrella y figura. De hecho, 'Lucho' fue pedido especial del entrenador alemán.

Publicidad

Para confirmar esta información, basta con traer a colación las palabras de Elkin Soto, exjugador colombiano, quien fue dirigido por este estratega, en Mainz 05, entre 2007 y 2008. En entrevista con Gol Caracol, quien se desempeñara como mediocampista confirmó que tuvo una reciente charla con Jurgen Klopp.

Gracias a la buena relación que mantienen, 'el Sultán', como se le conoce al otrora jugador de la 'tricolor' y Once Caldas, le preguntó al alemán por Luis Díaz. Como era de esperarse, las palabras de elogio no se hicieron esperar, resaltando no solo sus cualidades futbolísticas, sino también como persona.

Publicidad

"Hace un par de semanas, tuve un contacto corto con Klopp y me dijo que está feliz por Luis porque es un gran muchacho, entonces eso da mucho que decir y cada vez que Liverpool juega, uno intenta estar pendiente de 'Lucho', más porque es dirigido por un entrenador que fue fundamental para mí", sentenció.

Por ahora, Luis Díaz se prepara para una nueva presentación estelar, donde espera seguir dejando en alto el nombre de Colombia. Su próximo duelo será este miércoles 2 de marzo, a las 3:15 de la tarde, contra Norwich City, por la quinta ronda de la FA Cup, esperando sumar más minutos y seguir en carrera por este título.