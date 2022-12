Jürgen Klopp mostró su decepción tras la lesión de Luis Díaz: "Fue un verdadero golpe en la cara"

La semana pasada inició con una gran noticia tanto para el Liverpool como para Colombia, pues Luis Díaz se había reintegrado a los entrenamientos con su equipo, luego de casi dos meses de estar por fuera, debido a una lesión que sufrió en los primeros días del mes de octubre.

Si bien todo era alegría en el conjunto 'reds' al poder contar nuevamente con una de sus figuras, la dicha duraría poco para Jürgen Klopp. Luego de tres días de entrenamiento con el equipo en Dubai, teneindo en mente los partidos preparatorios frente a Olympique de Lyon y Milán, llegó la noticia que nadie quería recibir en las toldas del equipo inglés: Luis Díaz se lesionó nuevamente.

Inmediatamente se prendieron las alarmas y llegaron los anuncios oficiales del club con respecto a la situación del guajiro. "El delantero se perdió las sesiones con sus compañeros de equipo el jueves y el viernes y se perderá el partido de la Supercopa de Dubái con el Olympique Lyonnais el domingo", expresaron en un comunicado oficial del club.

A lo cual se le agregaron las palabras del estratega alemán, "Lucho' Díaz sintió algo y necesitamos una evaluación adicional allí, pero aparte de eso, todos los demás jugadores se ven muy, muy bien".

Pasados los días, nuevamente el entrenador al mando del equipo principal del Liverpool se refirió al estado del extremo colombiano luego del anuncio que se hizo en los pasados días, en los cuales además se mostró decpecionado con la noticia.

"Mentalmente no está en el mejor lugar posible, eso está claro. Fue una gran decepción para todos nosotros y para él también. Honestamente, no fue nada en el entrenamiento", expresó de entrada en rueda de presa tras la derrota contra el Olympique de Lyon. Y agregó, "sintió algo, no lo sintió mucho al día siguiente, pero queríamos ser muy cautelosos. Así que dijimos: 'Vamos, echemos un vistazo adecuado' y luego llegó la noticia, que fue un verdadero golpe en la cara, pero eso es todo ahora".

Así las cosas el panorama para el también futbolista de la Selección Colombia no es para nada alentador, quien además de estar ilusionado, tenía a sus compañeros contentos con su regreso. Incluso a la Champions League, que en los pasados días había manifestado su felicidad tras la recuperación de Díaz Marulanda.

Recordemos que la lesión que sufrió Luis Díaz fue el 9 de octubre frente al Arsenal, en un partido válido por la jornada 10 de la Premier League, en la que además había asistido el primer gol de su equipo.