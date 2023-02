"Jürgen Klopp no tiene intención de dejar que se vaya Luis Díaz": afirman en la prensa inglesa

Este lunes amanecimos con la noticia de que Luis Díaz podría entrar en un canje entre el Liverpool y Milan, en una negociación por la figura portuguesa Rafael Leao. Dicha información proveniente de territorio italiano causó todo un revuelo en Merseyside y de inmediato salieron a desmentir dicha versión.

En el 'Liverpool Echo', medio encargado de informar todas las novedades con respecto al conjunto 'reds' trataron con 'lupa' la versión de la negociación con el equipo italiano en la cual ponían al guajiro como 'moneda de cambio'.

"Díaz tiene apenas 12 meses de carrera en el Liverpool y Klopp no tiene intención de dejar que el internacional colombiano se vaya. A la edad de 26 años es visto como una parte integral del plan a largo plazo y alguien cuya influencia e importancia solo aumentarán a medida que el entrenador busca construir su próximo gran equipo de Liverpool", expresaron de entrada.

Y complementaron con respecto al tema del habilidoso extremo que se ganó un puesto en el once de gala del conjunto inglés, "un golpe demoledor tanto para Díaz como para el equipo[...] el futuro del ataque de los rojos parece emocionante. Díaz será una parte importante de eso en el futuro".

Por otro lado, revelaron cuál fue el plan desde un principio con Luis Díaz,"el ex extremo del Porto fue la primera fase de un plan de tres etapas para actualizar las opciones de ataque en Anfield en 2022. Habiendo sido inicialmente destinado a ser un fichaje de verano, el Liverpool se vio obligado a actuar cuando quedó claro que Tottenham había hecho sus propias propuestas hacia el final de la ventana de transferencia de enero. Como resultado, la llegada de Díaz se aceleró, pero no ocurrirá lo mismo con su eventual salida. Él no irá a ninguna parte", puntualizaron.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad y el revuelo que causó esta versión de los hechos, que el medio citado también desmintió la posibilidad de que Mohamed Salah también abandonar las toldas del conjunto dirigido por Jürgen Klopp, "habiendo firmado el contrato más grande en la historia del Liverpool en Mykonos a fines de junio, Salah y su familia tienen planes a largo plazo para permanecer en el noroeste de Inglaterra, a pesar de que este lunes surgieron más historias curiosas de España".

Recordemos que toda esta información suscita en medio de una difícil temporada de los 'reds' en la que además de los malos resultados, han tenido que sufrir varias bajas por lesión, como es el caso de Luis Díaz, quien no ve acción con el Liverpool desde el mes de octubre.