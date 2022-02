Jurgen Klopp potenciaría la polifuncionalidad de Luis Díaz en la ofensiva de Liverpool

La transferencia de Luis Díaz desde Porto hacia Liverpool en este mercado de pases fue, sin duda alguna, una de las más destacadas de este periodo de fichajes invernal en el fútbol europeo.

El atacante fue transferido al equipo inglés por 45 millones de euros, más otros 15 en variables; Jurgen Klopp, técnico del nuevo club del colombiano, habría sido quien solicitó al guajiro para su plantel.

Publicidad

Precisamente, el estratega alemán, quien se mostró muy contento por la llegada del exjugador del Porto, tendría varios planes para él en esta nueva etapa de su carrera.

Según la revista británica 'Four Four Two', Díaz sería alternativa para los tres puestos de ataque en los 'reds', partiendo del punto que el esquema que maneja el club de Liverpool es un 4-3-3, con Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino en el último cuarto de cancha.

Publicidad

El caso del nacido en Barracas, Guajira, sería similar al vivido por Diogo Jota, delantero portugués quien es utilizado de extremo izquierdo, derecho e incluso ocupa de la posición de delantero siempre si el partido así lo requiere.

Se especula que con una posible salida de Mané hacia otro club, el '14' de la selección Colombia se apropie del puesto, aunque no se rumore aún con el traspaso del senegalés.