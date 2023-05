Jürgen Klopp sigue demostrando su encanto con Luis Díaz: "Absolutamente lo amo, es increíble"

Luis Díaz se ha sabido ganar un espacio en el equipo titular del Liverpool, que más allá de su gran calidad en los terrenos de juego, se ha sabido mostrar como una persona carismática que le permitió también ser uno de los futbolistas más queridos del plantel.

Así las cosas, desde su regreso a la acción con los 'reds', el equipo dirigido por Jürgen Klopp ha tenido un increíble despertar en su rendimiento, y es que en los seis partidos que ha logrado sumar minutos, los seis encuentros han sido victorias.

De este modo, el Liverpool sueña una vez más con conseguir un cupo a la Champions League de la próxima temporada, razón por la cual necesita ganarse un puesto entre los cuatro primeros. No obstante, más allá del despertar del equipo, el estratega alemán se mostró una vez más encantado de poder contar nuevamente con Luis Díaz, y así lo dejó ver en una conversación con 'Premier League Productions'.

De entrada, Klopp habló de lo que significó el regreso del guajiro, resaltando que fue "fantástico. Estamos muy ilusionados con él, siempre lo hemos estado".

Y continuó explicando un poco de su proceso para retornar, "el caso es que estuvo de baja después de lesionarse en el partido contra el Arsenal -un partido muy extraño, por cierto- y regresó cuando estábamos en una concentración durante el Mundial de Dubai, así que todos pensamos: 'Por fin de vuelta'".

"Entrenó de forma excepcional, absolutamente excepcional, y solo resbaló un poco en el césped, sintió algo, siguió adelante, todo está bien. Después del entrenamiento, 'Sí, siento un poco. Vamos a ver'. Otro escáner, fuera otros tres meses o lo que sea. Horrible, absolutamente horrible", complementó.

Luego llegó otra muestra de afecto para Luis Díaz, "es un jugador natural. Lo amo, absolutamente lo amo. Es increíble".

Y continuaron los elogios por parte de Jürgen Klopp, "es tan inteligente futbolísticamente, se mueve en las zonas adecuadas, defiende con naturalidad desde su posición, amenaza con el gol, es rápido, descarado. Tengo que decir que es un jugador muy, muy especial. Le echamos mucho de menos".

Por último, se refirió a otros de los lesionados que ha tenido el plantel a lo largo de la temporada, "también echamos de menos a Diogo Jota; todo el mundo se dio cuenta de lo bueno que es cuando volvió. Bobby, con una pequeña lesión aquí y otra allá, Darwin [es] nuevo, lo que luego, obviamente, es muy difícil de meter en un equipo, sobre todo cuando eres el finalizador de las situaciones. Los otros chicos tienen que crear en muchos momentos; nosotros no creamos mucho, o no lo suficiente, o no lo suficientemente claro.