Jurgen Klopp y la dedicatoria especial a Luis Díaz: "Luchar por él fue el sentido extra del partido"

Jurgen Klopp reaccionó a la compleja situación que está viviendo Luis Díaz, luego que los padres del colombiano fueran secuestrados en la noche del sábado en Barrancas, La Guajira. El estratega alemán comentó de qué manera han arropado al jugador y cuáles han sido las acciones que han tomado como club.

Tras la victoria de este domingo del Liverpool 3-0 contra Nottingham Forest, Jurgen Klopp "admitió lo difícil que fue preparar a su Liverpool para enfrentarse a los 'Tricky Trees', luego la noticia del secuestro de los padres de Luis Díaz", así detallaron en el medio inglés 'Liverpool Echo'.

El portal partidario del conjunto de Merseyside recogió apartes de lo que fueron las declaraciones del técnico de los 'reds', donde se vio visiblemente afectado por lo sucedido con la familia de Luis Díaz.

"¿Cómo puedes hacer que un partido de fútbol sea realmente importante en un día como este?" dijo inicialmente el alemán a los periodistas, agregando lo complejo de estas situaciones: “Es realmente difícil. Nunca luché con eso en mi vida. Siempre fue mi lugar seguro, a veces mi escondite como jugador o como entrenador".

"Se le permite, durante estos 90 minutos y pico, concentrarse solo en eso. Y era imposible, absolutamente imposible hacer eso. Así que estaba claro que teníamos que darle un sentido extra al partido y era luchar por Lucho. La preparación fue la más difícil que he tenido en mi vida. No lo esperaba, no estaba preparado para ello. No quiero que el juego sea más grande de lo que era, pero definitivamente tratamos de ayudar a Lucho con la lucha que pusimos porque obviamente queremos ayudar", complementó Klopp.

Sumado a eso, el alemán insistió en lo importante de dejar el 'alma' en la cancha para aportar su 'granito de arena', en esta compleja situación: “Realmente no podemos ayudar, así que lo único que podemos hacer es luchar por él y eso es lo que hicieron los muchachos. Entonces los chicos me quitaron la camiseta y, para ser honesto, no estaba 100% preparado para eso. Fue realmente conmovedor, pero también maravilloso”.

*Otras declaraciones:

¿Cómo recibieron la noticia?

“Nos enteramos anoche (el asado sábado), tarde, de esto. Luego hablamos con Lucho. Quería volver a casa. Envió gente con él, tenía gente allí para cuidarlo. Allí también está parte de su familia. Por eso quieren estar juntos. Es absolutamente comprensible".

“Luego recibimos noticias sobre su madre, lo cual es absolutamente fantástico. Desde entonces, nada realmente. Están trabajando en ello, pero queda algo de distancia".

La intervención como cuerpo técnico en el caso...

“Obviamente no somos los primeros en informarnos, pero intentamos informarnos de todo lo más que podamos, pero no queremos molestar de ninguna manera. Allí no somos las personas importantes. Sólo queremos apoyar, eso es todo”.