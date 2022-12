“Juro por mis hijos, es mentira lo que dicen que hicimos Barrios y yo”: Edwin Cardona

El mediocampista colombiano también se refirió a la final perdida con Boca Juniors frente a River Plate. “Es el dolor más grande de mi vida”, aseguró”.

Edwin Cardona rompió su silencio luego del escándalo en el que estuvo implicado hace algunos meses junto con su compañero de equipo Wilmar Barrios, por presuntamente haber abusado físicamente y verbalmente a dos mujeres argentinas.

Publicidad

“Yo tengo la mente tranquila. Puedo jurar por mis hijos que es mentira lo que supuestamente hicimos Barrios y yo”, aseguró este miércoles Cardona en el canal argentino Fox Sports.

Según el jugador colombiano son falsas las cosas que salieron a la luz pública y sostiene que él es el único que sabe lo que realmente sucedió.

Vea acá: Santa Fe jugó bien, superó 3-0 a América y se acerca a los ocho mejores

Además, Cardona también se refirió a la final de la Supercopa Argentina perdió frente a su clásico rival, River Plate.

Publicidad

“La verdad yo siento mucho la camiseta y para nadie es un secreto que Boca es diferente a todos. De esta derrota aprendimos, fue una semana muy dura pero así es el fútbol. Se perdió y depende de nosotros salir adelante”, sostuvo.

Cardona, quien fue uno de los principales señalados luego de la caída, aseguró también que fue “el dolor más grande que he tenido en mi vida. Todos los días no se juega una final y este partido, que era histórico, fue algo muy grande”.

Publicidad

Lea acá: Da Silva: “Los jugadores no hablan de dinero, al contrario, están preocupados por el momento”

“Me gustaría que me comprara Boca. Yo estoy muy contento acá y ojalá espero que puedan ejercer la opción de compra. Y si no se hace, ya tendré que reflexionar que hice mal para que no lo realizaran”, afirmó con contundencia el colombiano.

Finalmente, despejó todo tipo de especulaciones que afirman distanciamientos con uno de los referentes del plantel, Carlos Tevez.

“Con Tevez me llevo muy bien. Es una persona que he admirado a lo largo de mi carrera. Es un gran ser humano y gran profesional”, finalizó.