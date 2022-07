Juventus, ahora sí va con todo por el fichaje de Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel ha sido uno de los hombres importantes del Atalanta en los últimos años y pese a que su más reciente temporada con el cuadro de Bérgamo no fue la mejor en cuanto a goles, su talento no pasa desapercibido por los grandes clubes de Europa. En las últimas semanas su nombre ha sonado con fuerza para integrar a plantillas como la Juventus, club en el que juega su compatriota Juan Guillermo Cuadrado.

Dichas informaciones llegan desde Italia y es que el nacido en Santo Tomás, Atlántico, es prenda de garantía en el frente de ataque y eso lo tiene claro la 'vecchia signora', que iría por los servicios del delantero costeño. Según informaciones del periodista Alfredo Pedullá, la 'Juve' buscará activar su plan para ficharlo.

"En las últimas horas, he aquí la noticia, se han producido contactos en profundidad para Muriel, fuera del Atalanta", así empezó el comunicador en una nota en su página web.

Pedullá sostiene que la Juventus, uno de los clubes más laureados de Italia, ya "había buscado" a Muriel Fruto, debido que es un "perfil que le gusta mucho". Incluso, se atreve a decir que fue el propio 'Lucho' el que se manifestó al Atalanta que le gustaría actuar en otro equipo.

"El colombiano no sólo tiene contrato por vencer, sino que ha manifestado su deseo de cambiar de aires. El fichaje de Muriel podría tener un valor de no más de 15 millones de euros con bonos, tal vez incluso algo menos. La 'Juve' se movió y pidió información en profundidad. El delantero centro también tiene propuestas del exterior que no ha profundizado hasta ahora", continúa el comunicador.

Ahora habrá que esperar en que termina todo, si Luis Muriel continúa vistiendo los colores del Atalanta, que prepara una nueva temporada, o se cambia de aires y da el salto a un club con un poco más de 'renombre' en el 'viejo continente.