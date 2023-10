Kerwin Vargas, el talento fugado de Colombia que anotó un golazo de chilena en la MLS

Kerwin Vargas es un futbolista colombiano que brilla en la Major League Soccer con el Charlotte FC, y el pasado miércoles 25 de octubre, marcó un verdadero golazo, de chilena, con su club; no obstante, perdieron 5-2 con el New York Red Bulls.

Ese tanto le dio la vuelta al mundo y este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el delantero 'cafetero', quien no ocultó su felicidad por el tanto anotado.

"En el momento no sabía ni cómo había sucedido, cuando estaba celebrando ya. Una pelota perfecta, algo me impulsó a impulsarme y entró el balón", dijo de entrada el joven futbolista, de 21 años.

Vea el golazo de chilena de Kerwin Vargas en la MLS:

Publicidad

No tan rápido, dice Kerwin Vargas con un verdadero golazo para descontar para #PorLaCorona. 🚲 pic.twitter.com/4RdR07vMx7 — MLS Español (@MLSes) October 26, 2023

En medio de la charla, Kerwin Vargas habló de cómo ha sido sus vivencias en la MLS, de cómo se ha sentido en el Charlotte FC y de ese encuentro especial con Lionel Messi, su ídolo en el fútbol, cuando su club se enfrentó al Inter Miami el 18 de octubre, en duelo que quedó 2-2 y en aquella oportunidad también se reportó en el marcador.

"La verdad felicitaciones más que todo, un gol que hace historia; primera vez que el equipo va a los play-offs, pero también por el trabajo en equipo, fue el gol de la clasificación", agregó Kerwin Vargas.

Publicidad

Su encuentro con Lionel Messi, su ídolo en el fútbol

"Claro que sí, ya lo habíamos enfrentando antes, pero no había iniciado de titular, pero creo que cada encuentro que tuve contra el mejor del mundo va a ser el mejor, y más si haces gol. En el fútbol, Lionel Messi es mi ídolo".

Kerwin Vargas junto a Lionel Messi, en partido del Charlotte FC e Inter Miami. MATT KELLEY/Getty Images via AFP

Volver al fútbol colombiano...

"Tengo contrato, mi cabeza está aquí en este momento momentos, el tiempo de Dios es perfecto; mis aspiraciones son grandes y trabajando para llegar a lo más alto".

Unión Magdalena y si le gustaría jugar allí algún día

"Los momentos de chico, todos los jugadores quieren ir ahí, si en algún momento se da, no diré no; pero si se da, será más adelante. No, la verdad es de no, mi papá me habló de Valderrama, pero de haberlo visto, no".

Publicidad

Si ha recibido llamado de alguien en la Selección Colombia

"Eso ahí me lo reservo".

*Su funciones en el Charlotte FC

"La verdad esa función empezó en Portugal, el míster que tenía allá me cambiaba mucho porque hacía muchas diagonales; me empezó a rotar y cuando llegué aquí también me puso a jugar como un nueve falso, de 10".

El próximo reto

"Ahora ya viene las vacaciones, estoy pensando en la aproxima temporada que se viene, estar con mi familia un poco. Si estar con mis padres y mis hermanos, ahora vivo en la ciudadela pero toda mi vida viví en Villa del Carmen".