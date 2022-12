Kevin Agudelo: “Admiro mucho a James Rodríguez, es el tipo de jugador al que aspiro igualar”

El futbolista colombiano, quien recientemente llegó a la Fiorentina, dio una entrevista en la que habló de su rol en el nuevo equipo, sus cualidades y hasta del enfrentamiento contra el Atalanta, de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Kevin Agudelo está listo para su nuevo reto en el fútbol de Italia. Por esa razón, el joven jugador se refirió a sus expectativas en la Fiorentina.

“Sé muy bien que tengo que trabajar mucho, pero puedo jugar en múltiples roles. Si el club me pide paciencia, no me preocupa, tengo entusiasmo y entrenaré antes de ir al campo de juego”, dijo el exHuila en entrevista con ‘TuttoSport’.

Además, Agudelo contó que James Rodríguez es el futbolista que más admira y espera conseguir lo que él ha logrado.

"Lo admiro mucho, es fuerte en ambas fases y es el tipo de jugador al que aspiro igualar”, agregó el refuerzo de la Fiorentina.

Por último, sobre su salida del Génova y la llegada al elenco ‘viola’, Kevin Agudelo aseguró que: “No fue difícil tomar la decisión, es un gran club. Lo hablé con mi familia y todos me apoyaron”.