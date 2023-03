Kevin Agudelo: "Cristian Zapata me ayudó a adaptarme en el Genoa cuando llegué a Europa"

En la actual temporada de la Liga Italiana, Spezia no pasa por su mejor momento pues se encuentra en la parte baja de la tabla, sin embargo, el pasado domingo dio el batacazo luego de vencer al Inter de Milán. El colombiano Kevin Agudelo se ha convertido en una de las piezas importantes del conjunto 'aquilotti' y este miércoles habló sobre su aventura en Europa en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

“Muy bien, este es el tercer año acá en Spezia. Feliz cada vez que se puede dar un espectáculo contras lo grandes", fueron la primera impresión que dio el jugador en el programa sobre la sorpresiva victoria de su equipo, el Spezia, sobre Inter, por la jornada 26 de la liga italiana.

Si bien actualmente representa los colores del Spezia, Agudelo dio el salto al 'viejo continente' desde el Atlético Huila al Genoa y reveló que fue clave compartir en dicho club con un experimentado jugador de nuestro país. "Estuve con Cristian Zapata, fue una de las mejores experiencia, me ayudó muchísimo cuando llegue, es difícil adaptarse a Europa y fue una de las máximas figuras que pude haber tenido en ese momento", expresó.

*Sobre su rendimiento actual

"No me he podido desbloquear este campeonato, no he podido marcar, pero confiando en que los goles lleguen".

Publicidad

*Spezia ya le ha ganado a los grandes

Jugamos contra el Inter, les ganamos, ya lo hemos hecho antes y esta vez se dio de nuevo".

*El futuro de Kevin Agudelo

"Siempre esa es a la ilusión y ese es el sueño, seguir creciendo, avanzando y abriéndose paso en los partidos importantes, este es el año donde he tenido mayor continuidad y espero seguirlo haciendo bien para llegar a un equipo grande".

*Sobre su amistad con Cristian 'Cuti' Romero

"Con el 'Cuti' también estuve en el Genoa, antes de que se fuera, siempre tuvimos una gran amistad, compartimos mucho y muy feliz por los logros de él y trato de aplicar algunos consejos que me da. Se de la disciplina que tiene".

Publicidad

¿Qué tal es la ciudad de Spezia?

"Es especial y pequeña pero tiene su encanto, es muy turística por que el mar es muy bonito, para hacer el baño bien bacano. Los hinchas son prácticamente toda la ciudad y lo importante es que a pesar de que es un estadio pequeño, siempre se llena y es lindo jugar así".