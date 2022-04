Kevin Agudelo no olvida su gol con Spezia contra Milan: "Lo he visto por 15 días seguidos"

Milan, líder de la Serie A, ha tenido a Kevin Agudelo como uno de sus verdugos esta temporada, ya que sólo ha perdido cuatro partidos en este torneo y uno de ellos fue contra Spezia, equipo con el que el jugador colombiano anotó un gol, que fue clave para vencer a los 'rossoneros'.

El futbolista de nuestro país no olvida la anotación, y confesó para 'DAZN' que estuvo obsesionado con él, y que no paró de verlo por varios días, en lo que fue su primer tanto contra un gigante de Europa.

“Fue un gol hermoso, que no esperaba. Entré para intentar hacer lo mejor para Spezia, tal vez hacer una asistencia. En cambio, me encontré con un maravilloso gol, con una increíble asistencia de Verde. Además en Milán... esto todavía me emociona. Muy hermoso. ¿Cuántas veces lo he vuelto a ver? Pasé 15 días viendo mi gol todo el día”, declaró Kevin.

Además de su gol, el mediocampista colombiano habló sobre el nivel del fútbol italiano, y los rivales más exigentes con los que se ha enfrentado, como el central Kalidou Koulibaly, y también habló de su director técnico: “lo que más le enfada es cuando no estás en posición de recuperar el balón para no reiniciar al equipo contrario”.

¿Cuándo jugará el Spezia de Kevin Agudelo?

Spezia se medirá a Empoli este sábado a las 8:00 a.m. (hora colombiana), por la jornada 32 de la Serie A.