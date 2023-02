Kevin Agudelo: “Siempre espero con ilusión la llamada a Selección Colombia; inició un proceso”

Kevin Agudelo poco a poco se ha destacado y ha mostrado su talento en la Serie A de Italia. Con su actual equipo, el Spezia, ha marcado goles importantes y su habilidad y buena visión de juego lo han llevado a ser titular.

Por eso, el joven jugador colombiano dio una entrevista a un periodista italiano corresponsal del diario ‘AS’, al que le contó sobre sus grandes sueños y el anhelo de vestir algun día la camiseta de la Selección Colombia.

“Además de la Selección, a largo plazo tengo el deseo de jugar la Champions League. Espero que no sea demasiado lejos”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, Agudelo confirmó que no ha tenido contactos con el actual técnico, Néstor Lorenzo, pero que está trabajando a diario para ser visto por el estratega argentino y pueda aportarle al combinado nacional lo que ha aprendido en el balompié italiano.

Publicidad

“Hasta ahora no tuve la oportunidad, pero siempre espero con ilusión la llamada, entiendo que se está iniciando un nuevo proceso, pero confío en que mi momento va a llegar. Es algo que llevo dentro, pero una cosa es soñarlo y otra cuando te das cuenta de que esa posibilidad existe de manera concreta porque siempre estás intentando hacerlo bien, para que te vean”, aseveró.

Acá más declaraciones de Kevin Agudelo:

*Sus referentes en el fútbol

“Lionel Messi porque veía en la televisión lo que hacía y todo parecía fácil, luego te conviertes en profesional y ya te das cuenta de lo complicado que es todo lo que logró. Admiré mucho también de mi país a James Rodríguez, lo seguí con la Selección Colombia y era un referente total para mi posición”.

Publicidad

*Los que lo ayudaron a acoplarse a la Serie A de Italia

“Yo era todavía muy joven, pero me encontré en el Genoa a un vestuario repleto de compañeros con enorme experiencia. Me acogió Cristian Zapata, al que le tenía muchísimo aprecio, estuvo a mi lado e hizo muy fácil mi adaptación. También Criscito y Cristian Romero me apoyaron mucho, de hecho con el ‘Cuti’ nació una gran amistad”.

*Los futbolistas colombianos de los que más se habla en Italia

“Aquí siguen hablando muchísimo del Tino Asprilla, me cuentan muchas historias de él de cuando estaba en el Parma. Se ve la felicidad en la cara de quien lo ha podido vivir y se acuerdan con cariño de él. Ya de los jugadores actuales acá Luis Fernando Muriel y Juan Guillermo Cuadrado son dos referentes”.