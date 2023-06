Kevin Balanta, de mediocampista a defensor y su éxito actual en el fútbol de México

Los futbolistas colombianos no paran de brillar en las diferentes ligas del mundo, y en esta oportunidad, Kevin Balanta se destaca en el Querétaro y ha sorprendido en una estadística que da cuenta de su nivel de la cancha : es el jugador que más progresiones detiene del rival en el uno contra uno.

Kevin Balanta es canterano del Deportivo Cali, luego pasó al Tijuana de México y desde hace dos años viste los colores del Querétaro, club donde los técnicos lo cambiaron de posición, pues paso de ser volante de marca a defensor central. Esto lo ha llevado a destacarse aún más y por eso en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron sobre su presente y la clave para ser uno de los más destacados de su equipo y del balompié manito.

En primer lugar, Balanta se refirió a la evolución que ha tenido en el último tiempo tras ser ubicado en otra zona del campo de juego. "Siempre había jugado de volante más retrasado, pero llevo dos semestres de central y me ha ido muy bien, he venido trabajando mucho en esa posición, espero seguir mejorando", dijo de entrada.

Luego habló sobre cómo le han ayudado para adaptarse de buena forma a esta nueva posición. "La verdad me ha servido mucho el técnico que tengo ahora, los últimos dos acá en Querétaro, que me fueron brindando este conocimiento, me fueron guiando. Con los partidos que he jugado me he sentido mejor y conociendo la posición, y conociendo las fortalezas que tengo", expresó Balanta.

Otras declaraciones de Kevin Balanta:

¿Cómo se trabaja para ser tan efectivo en defensa y en el uno contra uno?

"Es más que todo el marcaje en zona, cuando vas a disputar un partido la gente del club manda los movimientos de los delanteros, los titulares y posibles. Con eso ya miras los movimientos que por lo general hace el rival, y ya sabes en un 90 por ciento de lo que puede llegar a hacer".

¿Cómo fue ese cambio de posición?

"Al principio fue complicado porque son posiciones de central demanda más cosas, de volante no corres tanto riesgo. El tema de Christian Riviera nos conocíamos mucho, un jugadorazo, intento guiarlo y hablamos mucho, eso fue importante para el torneo que hicimos, esperamos seguir de la misma manera, seguir sonando y siempre buscando algo mejor".

Su función con y sin balón...

"La salida me la dan un poco más a mí, porque tengo el buen manejo, en cuanto a esa parte tengo responsabilidad, me favorece que soy un jugador rápido, tengo la capacidad de anticipar, de ir a la espalda de mi compañero y de barrer".