Kevin Mantilla: "Quiero hacerlo bien en Talleres para estar en el radar de la Selección Colombia"

Kevin Mantilla es uno de esos futbolistas jóvenes de nuestro país que rápidamente se ganaron un lugar en el balompié colombiano por sus capacidades y carácter. Actualmente está en Argentina, con la camiseta de Talleres y de a poco se ha ido ganando su lugar en el equipo cordobés.

En charla con Gol Caracol para la sección ‘Embajador de la semana’, el joven y talentoso zaguero central bogotano contó de su adaptación al fútbol del cono sur.

Además, Kevin Mantilla se refirió a lo que pasó para lograr ser jugador profesional y por supuesto no se olvida de lo que le brindó Santa Fe para llegar a ser la persona y el futbolista que es actualmente. ¡Perseverar!

¿Cómo va esa adaptación al fútbol argentino?

“Bueno, la verdad muy contento por primero el paso que di y ya como tal en lo personal, muy bien gracias a Dios. Me he adaptado de la mejor manera. Ha sido duro en varios aspectos, pero como tal, pues se ha hecho de la mejor manera, que es como lo importante”.

¿Qué le ha costado?

“Que el fútbol es muy dinámico".

¿Qué le ha sorprendido de un club como Talleres de Córdoba?

“Bueno, como tal, la proyección que tiene a futuro, la organización y la infraestructura. El día a día, el ambiente. Es muy bonito el material humano de trabajo. Siento que está a otro nivel. Eso fue lo que más me sorprendió. Es un punto a favor y obviamente es una motivación más de pronto para hacer las cosas de la mejor manera, apostarle a lo que quieren en el futuro y eso es lo importante”

¿Cómo vive el día a día en Argentina?

“Bueno, pues gracias a Dios también vino un compañero que no sé si le tenían el radar que es Luis Angulo, que estaba en la Alianza Petrolera. Vivimos en el mismo country, en un lugar privado cerca. De pronto cuando uno sale de entreno y ya en la tarde después de la siesta, uno está aburrido ahí juego play o vamos a cenar. Es como para no estar aburrido solo”.

¿Cómo le va en las calles, lo reconocen los hinchas?

“Uy sí, desde el primer día que llegué a Córdoba y demás, como que el primer restaurante que fui ya me reconocieron. Es como que pues ha sido muy bonito y más ahora que pues están haciendo bien las cosas, como que pues aún más. Como tal, lo tienen ahí presente y a cada lugar que uno va pues como que le resaltan eso”.

Kevin Mantilla con Talleres - Foto: Talleres Oficial

¿Qué tal enfrentar equipos como Boca Juniors y otros grandes de Argentina?

“Ha sido muy importante porque pues obviamente cuando uno hace ese salto, pero hay que tener mucha paciencia porque pues ya obviamente ahí había jugadores que ya tenían su prejuicio acá y siento que los primeros meses van a ser duros en el sentido de que hay que tener paciencia, tranquilidad y trabajarse de la mejor manera. Pero pues lo que me ha tocado se ha hecho de la mejor manera y demostrando para qué me trajeron y seguir en esa línea que es lo importante”.

¿Qué objetivos tiene Kevin Mantilla?

“Bueno, en lo individual seguir manteniéndome, como seguir en la misma línea como te lo decía y claro estar en el radar de la Selección Colombia, mucho mejor si es la mayores, también en lo que es ahora la Sub-23 que van a jugar buenos torneos y van a mostrar lo mejor. Obviamente ahora meternos en sumar ahora en el partido que viene para poder meternos a Copa Libertadores el otro año y clasificar”.

¿En realidad hubo varias ofertas de Europa cuando estuvo en Santa Fe? ¿Por qué escogió ir a Argentina?

“Sí, claro, precisamente eso se habló mucho con mi familia, con el presidente y demás y claro está que pronto a veces uno como con él acelere, con el apuro de hacer ese salto puede cometer el grave error de chocarse muy duro. De pronto hay jugadores que hacen ese salto y se pierden de pronto por ese choque de adaptación y demás cosas, entonces pues no sé, siento que estoy muy joven, obviamente pues tengo unas metas de pronto seguirme potencializando, seguir por esa misma línea que te digo. Con la ayuda de Dios pues que haga un buen trabajo y ya uno llega con más experiencia, más rodaje allá”.

¿Cómo fueron esos primeros pasos en el fútbol?

“Me crie en el Perdomo, en Bogotá, viviendo con mi madre, tenía a mis abuelos cercanos, pero pues no, como que siempre fue de visita. Hice mis estudios, pero pues realmente era duro porque pues entrenaba demasiado lejos y llegó un momento en el que estaba muy cansado porque llegaba tarde a hacer trabajos y eso. Entonces como que pues yo le dije a mi madre que me iba a enfocar en lo que realmente quería, pues sé que se me va a dar con la ayuda de Dios. Y bueno, fue como buena opción ese proceso”.

Kevin Mantilla y sus recuerdos de Santa Fe, el equipo de toda su vida

“Agradecido siempre con Santa Fe, realmente ya queda en el corazón de uno. Ahora con el presente sé que no estamos pasando por un buen momento, pero pues siento que en la vida y en los procesos hay circunstancias. Sé que es un equipo que se le resalta el carácter, la jerarquía y sé que van a llegar esos buenos momentos que la gente y todos queremos”, dijo Mantilla cuando se le indagó sobre Santa Fe, en el que se formó y se hizo profesional.