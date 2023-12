Kevin Mier no ha empezado a jugar en México y ya es aplaudido por una de sus virtudes

Kevin Mier llegó pisando fuerte a México, su nuevo lugar de residencia y donde espera seguir con el protagonismo que lo catapultó en el fútbol colombiano.

Es que es preciso mencionar que desde que se confirmó el traspaso del exguardameta de Atlético Nacional a Cruz Azul, en varios medios del país 'manito' han destacado las cualidades del futbolista de la Selección Colombia .

Por ejemplo, en las últimas horas, el medio deportivo 'Récord' comentó las cualidades del joven arquero y no se guardó en elogios para quien se espera cuente con el respaldo del cuerpo técnico del club de 'La Máquina Celeste'. "Uno de los nombres que más ilusión causa en la afición celeste es el del cancerbero colombiano Kevin Mier, quien es especialista en atajar penaltis. En su exequipo Atlético Nacional, atajó siete penaltis, el joven arquero mostró personalidad ante sus rivales desde los once pasos", mencionaron desde México.

"Además de ello, Mier destaca como un arquero con muchas más habilidades, sus estadísticas son altas en cuestión de atajadas, juego aéreo y distribución del balón, también contribuye a la defensa. Tiene una efectividad de 94 por ciento en atajadas y muy eficaz en prevenir goles", sentenció el portal mexicano.

Más características de Kevin Mier

"Kevin tiene buenos resultados en la mitad de los intentos cuando sale de su portería para interceptar esféricos o situaciones de peligro. Además, en jugadas de balón parado, tiene mucha habilidad en duelos aéreos", finalizó 'Récord'.

Y es que luego de sus buenas presentaciones con Atlético Nacional varios empezaron a estar atentos y a seguirle el rastro al guardameta colombiano en proyección. Tanto así que en este 2023, recibió el llamado del técnico Néstor Lorenzo, quien no dudó en incluir a Mier en la lista de los convocados para algunos partidos de la Selección Colombia. No obstante, aún el 'cafetero' no ha sumando minuto bajo el mando del argentino.

Es importante comentar que Kevin Mier "llegó a Cruz Azul con un contrato de 3.8 MDD". A su llegada, el nacido en Barrancabermeja comentó su alegría de estar en uno de los equipos más importantes de la Liga de México. " Es una alegría que hayan apostado por mí porque saben del talento que tengo y lo que puedo demostrar. Espero llegar de la mejor manera para cumplir los objetivos", comentó en su llegada el futbolista.

Pero no solo se quedó ahí, sino que también se puso la vara alta: "Vengo con la meta de llegar a aportar, conocer los compañeros y ganar el décimo título de liga del Cruz Azul", sentenció Kevin Mier.

El primer partido de Cruz Azul en el 2024 será el próximo 13 de enero cuando enfrente a Pachuca a las 8:00 p.m. (hora de Colombia).