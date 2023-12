Kevin Mier tiene sus objetivos claros en su nueva aventura con Cruz Azul: "Quiero lograr la décima"

Desde hace algunos días, extraoficialmente se anunciaba que Kevin Mier se convertiría en nuevo arquero de Cruz Azul y tras largos días de especulaciones, el arquero colombiano ya se encuentra en la Ciudad de México dispuesto a realizarse sus correspondientes exámenes médicos para finalmente estampar su firma en lo que será el contrato que lo vincule con la 'Máquina Cementera'.

Una vez llegado a México, fue abordado por varios medios de comunicación del país que le realizaron distintas preguntas a las cuales el guardameta con gran disposición respondió de gran manera.

En primera instancia, decidió dar sus primeras sensaciones de esta nueva aventura por el fútbol mexicano confesando que ya tiene varios objetivos puestos en mente para lo que será esta nueva etapa en su carrera deportiva. "Para mí venir al fútbol de México es un gran reto, es una gran alegría pertenecer a este gran club. Tengo muchos objetivos, obviamente tengo que trabajar para cumplirlos y soñar cada día más", dijo el cuidapalos.

De hecho, fue claro y reveló cuál es el primero de sus objetivos con el Cruz Azul, pues aseguró que buscará aportar para darles la tan apreciada décima Liga MX. "Primero quiero llegar a aportar junto con los compañeros. Quiero lograr la décima también, que es algo que el club quiere y que es muy importante. Entonces vamos a estar trabajando para ello" dijo.

Igualmente, aseguró estar feliz por esta nueva oportunidad y mantuvo que buscará trabajar los objetivos mencionados previamente. "Para mí, la verdad, es una alegría que hayan optado por mí. Saben el talento entonces que tengo, lo que puedo llegar a mostrar. Voy a hacer todo de la mejor manera para cumplir todos los objetivos posibles".

Respecto al club, aseguró conocer tanto de la historia como de la actualidad gracias a los distintos compatriotas que tiene en el club, los cuales también han sido compañeros en la Selección Colombia. "Tengo varios compañeros de Selección Colombia y he hablado mucho con ellos, me comentaban un poco sobre el equipo. Entonces voy a venir a aportar, voy a contribuir con lo que me he adquirido con mi experiencia", aseguró.

Finalmente, aseguró sentirse conforme con una de las principales condiciones que pide el técnico Martin Anselmi para su arquero y es el juego con los pies, característica que aseguró que fue una de las principales cosas por las que fue llamado para incorporarse a la 'Máquina Cementera'. "Yo creo que por esa razón también optaron por mí porque saben las condiciones que tengo. Para mí es muy importante y muy valioso que se hayan fijado en mí y que finalmente se haya cerrado esto", culminó su intervención el nuevo guardameta del Cruz Azul, Kevin Mier.